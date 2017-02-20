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  1. Barcelona, Messi ile 89. dakikada kazandı

Yeni takımı belli oldu!

ESPN'de yer alan habere göre; 'nın yıldız futbolcusu , önümüzdeki sezon forması giyecek.

Yeni takımı belli oldu!

Dünya devi 'da kariyerini sürdüren ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Milli futbolcunun İngiltere'de ev aldığı ve kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediği öne sürüldü. ESPN'nin haberine göre; Barcelona'nın teknik patronu Luis Enrique'nin kendisine şans vermediğini düşünen ve bu durumdan şikayetçi olduğu öne sürülen milli futbolcunun 'nin stadı Stamford Bridge'e yakın bir yerden ev sahibi olduğu iddia edildi.

Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı Diego Costa'nın da Chelsea'deki hocası Antonio Conte'ye bu konuda fikir verdiği öne sürüldü.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 15:04
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