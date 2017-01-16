Takvim'den yakın geçmişimize ışık tutan kitap

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KUPONLU PROMOSYON BRİEF FORMU
Marka : Takvim Gazetesi
Ürün Adı : Şeytanın Gülen Yüzü
İçerik : Herkes
Kupon sayısı : 19 kupon
Kampanya Sayısı : 10 kampanya
Kampanya Tarihi : 20 Ocak 2017 CUMA
1-Özellikleri:
Yazar: Latif ERDOĞAN
Sayfa: 183
Yazarın, hayatının 45 senesini beraber geçirdiği Gülen'le yaşadıkları, şahit oldukları, gerçekleri..
2- Hedef kitle:
- Herkes
3- SMS Kodu: PR154
Kampanyaya Katılım için :
Promosyon Kampanyamıza Bayiler aracılığıyla katılmak isteyen okurlarımız için;
Katılmış olduğunuz kampanyaya ait biriktirmiş olduğunuz ilk 3 kupon ile birlikte 22 OCAK 2017 – 31 OCAK 2017 tarihleri arasında Takvim Gazetesinde yayınlanan kupon toplama formunu doldurduktan sonra size en yakın Turkuvaz Dağıtım Yetkili Satıcısına gidip kupon toplama formunu onaylatmak suretiyle kampanyaya katılım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Promosyon Kampanyamıza SMS (Kısa Mesaj) Göndererek katılmak isteyen okurlarımız için;
Promosyon kampanyalarımıza katılım - ön kayıt işleminizi bayiye gitmeden cep telefonunuzdan SMS (Kısa Mesaj) göndererek de gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne ÜRÜN KODU, BAYİ KODU, AD, SOYAD bilgilerinizi kelimelerin arasında birer boşluk bırakarak yazın. Mesajınızı 4122' ye gönderin. Bu servis tüm operatörlerde 2 SMS / 0,80 TL olarak ücretlendirilir.
ÖRNEK MESAJ:
URUNKODU BAYIKODU AD SOYADI
AYRINTILAR TAKVİM GAZETESİNDE
Mesajınızda Türkçe karakter kullanmayınız. Katılım mesajınıza yanıt olarak, ürün dağıtımları başladığında ürününüzü alabileceğiniz Bayii adresi ve Bayi telefonu kısa mesaj olarak cep telefonunuza gönderilecektir.
Sorularınız için;
Müşteri hizmetleri: 444 888 1