Takvim'den yakın geçmişimize ışık tutan kitap

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KUPONLU PROMOSYON BRİEF FORMU

Marka : Takvim Gazetesi

Ürün Adı : Şeytanın Gülen Yüzü

İçerik : Herkes

Kupon sayısı : 19 kupon

Kampanya Sayısı : 10 kampanya

Kampanya Tarihi : 20 Ocak 2017 CUMA

1-Özellikleri:

Yazar: Latif ERDOĞAN

Sayfa: 183

Yazarın, hayatının 45 senesini beraber geçirdiği Gülen'le yaşadıkları, şahit oldukları, gerçekleri..

2- Hedef kitle:

- Herkes

3- SMS Kodu: PR154

Kampanyaya Katılım için :

Promosyon Kampanyamıza Bayiler aracılığıyla katılmak isteyen okurlarımız için;



Katılmış olduğunuz kampanyaya ait biriktirmiş olduğunuz ilk 3 kupon ile birlikte 22 OCAK 2017 – 31 OCAK 2017 tarihleri arasında Takvim Gazetesinde yayınlanan kupon toplama formunu doldurduktan sonra size en yakın Turkuvaz Dağıtım Yetkili Satıcısına gidip kupon toplama formunu onaylatmak suretiyle kampanyaya katılım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Promosyon Kampanyamıza SMS (Kısa Mesaj) Göndererek katılmak isteyen okurlarımız için;



Promosyon kampanyalarımıza katılım - ön kayıt işleminizi bayiye gitmeden cep telefonunuzdan SMS (Kısa Mesaj) göndererek de gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne ÜRÜN KODU, BAYİ KODU, AD, SOYAD bilgilerinizi kelimelerin arasında birer boşluk bırakarak yazın. Mesajınızı 4122' ye gönderin. Bu servis tüm operatörlerde 2 SMS / 0,80 TL olarak ücretlendirilir.

ÖRNEK MESAJ:



URUNKODU BAYIKODU AD SOYADI

AYRINTILAR TAKVİM GAZETESİNDE

Mesajınızda Türkçe karakter kullanmayınız. Katılım mesajınıza yanıt olarak, ürün dağıtımları başladığında ürününüzü alabileceğiniz Bayii adresi ve Bayi telefonu kısa mesaj olarak cep telefonunuza gönderilecektir.



Sorularınız için;



Müşteri hizmetleri: 444 888 1

