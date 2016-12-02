Sistem sorunu çözülüyor

Türkiye güçlü ve güçlenmeye devam eden bir ülke. Bir yandan küresel ekonomideki bunalımın olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışıyor, öte yandan Fırat Kalkanı operasyonunu devam ettiriyor.

Daha birkaç ay önce darbe girişimine maruz kalmamış gibi makro projelerine devam ediyor. Ve bunların hepsi olurken yönetim sistemi değişikliği, özgün cumhurbaşkanlığı modeline geçiş yolunda ilerliyor.

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli anayasa değişiklik teklifi üzerinde anlaştıklarını açıkladılar.

Teklif kısa süre içerisinde meclis gündemine geliyor.

AK Parti'nin inisiyatifinde MHP'nin çok kıymetli katkıları ile Türkiye'nin kangrene dönmüş bir meselesi daha çözülüyor.



TÜRKİYE AB KONUSUNDA OLDUKÇA NET

Türkiye'nin dış politikası karşısında son yıllarda sıkça dile getirilen bir eleştiri var.

Yeminli AK Parti muhalifleri Türkiye'yi dış politika konusunda akılcı ve milli çıkar eksenli olmamakla suçluyorlar.

Dediklerine göre Türkiye dış politikasını iç siyaset eksenli yürütüyormuş.

AB ile ilişkilerde bu suçlamaların ne kadar haksız olduğu ortaya çıktı. Avrupalı liderler çıkarlarının Türkiye ile yakın ilişkiler kurmakta olduğunu görseler de, ülkelerinde yükselen aşırı-sağcı, yabancı düşmanı ve ırkçı eğilimlere göz kırpmadan edemiyorlar. Oy kaybederiz korkusu ile Türkiye hakkında akla mantığa sığmayan sözler ediyorlar, adımlar atıyorlar.

Türkiye ise oldukça net. AB'ye sahip olduğundan daha fazla bir anlam yüklemiyor. Eşit ortak olarak iki tarafında kazanacağı bir ilişki istiyor AB'den.

Cumhurbaşkanı şartlarımızı tane tane anlattı:

* Vize serbestisi

* Mülteciler için söz verilen 6 milyar avroluk yardım

* Üyelik müzakerelerinde fasılların açılması Bu şartlar yerine gelirse Türkiye'nin iyi niyetini görürsünüz dedi Cumhurbaşkanı.

Yerine gelmezse de Türkiye alternatifsiz kalmaz!



CHP'NİN GÜNDEMİ

Peki, tüm bunlar olurken CHP ne yapıyor?

Akılda kalıcı, dişe dokunur, sadra şifa bir şey duyan oldu mu?

Buyurun size CHP'nin gündemi:

* Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin partiden ihraç edilmesi

* CHP'ye hiç oy çıkmayan seçim bölgelerindeki CHP üyelerinin ihracı

* 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da konaklayacak otel bulamaması Tabii başka gündemleri de var CHP'nin:

* Ekonomik kriz kışkırtıcılığı

* OHAL kapsamında kamudan atılan FETÖ'cülerin avukatlığı

* FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlerin cezaevlerinde ziyaret edilmesi

* AB'ye n'olur bizi bırakma ricası

CHP hepten siyaset üretemiyor değil. Hele cumhurbaşkanlığı sistemi referandumu yapılsın, CHP de meydanlara inecek. Referandum kampanyasında CHP seçmene iki şey söyleyecek;

* Cumhurbaşkanlığı sistemine geçersek ülke bölünür

* Rejimi değiştirecekler laiklik elden gidecek Pozitif bir ajanda yok, pek farklı ve yeni de değil ama idare edecekler artık.



HDP'Yİ GÖREN VAR MI?

Bir de HDP var sahi. Hani şu Türkiye partisi olmak için yola çıkıp Kandil partisi olan... Terör destekçisi vekilleri tutuklanınca bir ara meclisten çekildiler.

Sonra genel kurula katılmayacağız ama grup toplantısı yapacağız dediler. Şimdi meclis çalışmalarına tamamen katılma kararı almışlar.

Hayırlı olsun!

Yeter ki meclise gelsinler, yeter ki konuşsunlar, yeter ki siyaset yapsınlar.

Dağa gidince, kendileri susup silahları konuşturunca, siyaset yerine terör propagandası yapınca yolun sonu görüldüğü üzere hapishaneye çıkıyor!