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Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 21 Kasım 2016, Pazartesi

Suç yönetimde!

TT Arena'da tribünlere "Riekerink Bey diyeceksiniz" diye pankart asanlara ben de "Bay Bay Riekerink" başlığıyla cevap veriyorum. Mancini, Prandelli, Hamza Hoca dahil üst üste 3 derbi kaybetmemiş hocaları gönderenler Eren'in yerine oyuna Cavanda'yı alan Riekerink'i baş tacı eder!.. Lens ve Mehmet Topal'ın olmamasını fırsat görüp Kadıköy'deki 17 yıllık esaret zincirini kırma adına, "O gün bugün" diyenlere Galatasaraylı oyuncular rezil ve etkisiz futbolla karşılık bile veremedi. Aciz, etkisiz, pozisyonsuz Galatasaray'ın derbideki halinin öncelikli sorumlusu futbolu yönetenlerdir. Eğer; Aziz Yıldırım başkan olsaydı, Selçuk, Yasin, Josue ve Podolski'nin kulübede oturmasına engel olur, Galatasaray'ın De Jong, Sinan, Eren'li bir kadroyla derbiye çıkmasına izin vermezdi. Riekerink'in tercihi kadronun bırakın derbiyi kazanmayı F.Bahçe'ye kafa tutacak gücü ve kalitesi yoktu.

POLDİ 11'DE OLMALIYDI
Neymiş; Podolski ile Selçuk hastaymış. Yalan! Hasta olan kulübede oturmaz, evinde yatar. Eren Derdiyok tercihi hataydı. Skrtel-Kjaer arasında Eren kayboldu ve etkili tek bir şut bile atamadı. Doğru tercih Podolski olmalıydı. Aptalca sarı kart gören Sinan aşırı ruhsuz, isteksiz ve güçsüzdü. İlk yarı boş alanda yakaladığı topu güçsüzlükten F.Bahçe sahasına götüremedi. Galatasaray'da babasının çiftliği gibi hareket eden Sneijder, derbide kayıptı. Yine gol atamadı, tek final pası veremedi ve çok top kaptırdı.

MAÇIN EN iYiSi VAN PERSIE
Fenerbahçe'nin yıldızı dün çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SNEIJDER
Çok kötü oynadı. 65'te oyundan çıktı.

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