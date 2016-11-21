Suç yönetimde!
POLDİ 11'DE OLMALIYDI
Neymiş; Podolski ile Selçuk hastaymış. Yalan! Hasta olan kulübede oturmaz, evinde yatar. Eren Derdiyok tercihi hataydı. Skrtel-Kjaer arasında Eren kayboldu ve etkili tek bir şut bile atamadı. Doğru tercih Podolski olmalıydı. Aptalca sarı kart gören Sinan aşırı ruhsuz, isteksiz ve güçsüzdü. İlk yarı boş alanda yakaladığı topu güçsüzlükten F.Bahçe sahasına götüremedi. Galatasaray'da babasının çiftliği gibi hareket eden Sneijder, derbide kayıptı. Yine gol atamadı, tek final pası veremedi ve çok top kaptırdı.
MAÇIN EN iYiSi VAN PERSIE
Fenerbahçe'nin yıldızı dün çok iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SNEIJDER
Çok kötü oynadı. 65'te oyundan çıktı.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Suç yönetimde!
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