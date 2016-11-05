  1. Böyle gitmez!
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi

Kazanan kadro bozulmaz

Şapka düştü, kel göründü ve Galatasaray mükemmel bir takım olmuş Başakşehir'e, TT Arena'da boyun eğdi. Riekerink'in, Adana'da öyle ya da böyle kazanan kadroyu bozması, özellikle birden bire Hakan Balta'yı savunmaya monte etmesi, anlamsızdı. Çünkü Semih-Balta ikilisi ne zaman birlikte oynasalar, Galatasaray duran toplardan gol yiyor. Sabri-Carole ikilisi Ferhat-Uğur kadar hücuma etkili çıkamadıkları gibi orta bile yapamıyor. Haftalardan beri suskun olan Eren Derdiyok da Riekerink'in ısrarı yanlıştı. Mehmet Battal, Başakşehir'in tüm hücumlarında Galatasaray savunması önünde pas istasyonu oldu. Batdal, arka direkte mükemmel bir kafa golü atarken Visca ve Mossoro'ya da final pasları verdi. Oysa Eren Derdiyok, pozisyona giremediği gibi Sneijder, Bruma ve Sinan'ın hücuma çıkarken yapmak istedikleri duvar paslarına katkı sağlamadı. Bruma, Selçuk, Sneijder, Sinan gibi oyuncularla duvar pası yapıyor, hatta bireysel becerisini öne çıkarıp sol ayağıyla gol atıyordu. Eren ısrarı Galatasaray'ı Başakşehir'e karşı 10 kişi oynattı. Tolga Ciğerci'nin yokluğunda Nigel de Jong, orta alanı kontrol edemedi. Riekerink, defansı yeniden organize ederek, özellikle yüksek toplarda başarılı, Serdar Aziz'i monte etmeli. NOT: Muslera'nın ikinci gol öncesi topa vurmaması, laubalilikti. Hakem Ali Palabıyık'ın da kendisini şamar oğlanına çeviren Emre Belözoğlu'na kart bile gösterememesi büyük acizlikti.

MAÇIN EN İYİSİ MEHMET BATDAL
Gol attı. Arkadaşlarını da pozisyona soktu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EREN DERDİYOK
Çok etkisizdi. Form düşüklüğü devam etti.
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