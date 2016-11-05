Kazanan kadro bozulmaz
MAÇIN EN İYİSİ MEHMET BATDAL
Gol attı. Arkadaşlarını da pozisyona soktu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ EREN DERDİYOK
Çok etkisizdi. Form düşüklüğü devam etti.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Kazanan kadro bozulmaz
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