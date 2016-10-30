Böyle gitmez!
Chedjou, Sabri'ye topu atıyor.
Semih ya Muslera'ya veriyor ya da Carole'e pas yapıyor. Selçuk-Tolga ikilisi yana ya da arkaya oynuyor.
Bu anlayışla baskı yemediğin sürece topu senden kimse almaya gelmez.
Adanaspor da zaten gelmedi, Galatasaray'ı üzerine çekip "kontratakla bir gol kıstırır mıyım?" diye düşündü.
Adana bu pozisyonları zaman zaman buldu ama finali yapamadı. Eren maç boyu etkisizdi. Neden? Çünkü Galatasaray yerden ısrarla ayağa pas yapmaya çalıştığı için Eren'e kenarlardan hiç yüksek orta gelmedi. Eren "Pivot santrfor" konumunda önde top tutamadığı gibi pas istasyonu da olamadı.
Suç Eren'de değil Galatasaray'ın oyun anlayışında...
Riekerink bu duruma el koymalı.
BAŞAKŞEHİR AFFETMEZ
Ben Galatasaray'ı bu kadar temposuz, isteksiz, coşkudan uzak, silik ve etkisiz görmedim. Galatasaraylı oyuncular birbirlerine çok uzak oynadı.
Yardımlaşma zayıfta. Oyunun boyunu uzatarak geniş alanda oynamak çok büyük hataydı. Kötü futbola isyan eden ve kazanmak için çırpınan dört oyuncu vardı; Muslera, Sabri, Bruma ve Carole... Bruma'nın attığı golde aldığı sorumluluk, kendine olan özgüveni, topa vuruş tekniği ile şutun şiddeti muhteşemdi.
Çok çalışan Carole da kritik pozisyonlarda arkadan gelip kademeye girip gol olabilecek pozisyonları önledi. Tolga'nın cezalı olması büyük kayıp. Tolga'nın eksikliğini De Jonk bu fizik gücüyle kapatamaz.
Uyarıyorum; Galatasaray bu kadar geniş alanda oynamayı sürdürürse Başakşehir karşısında dağılır...
MAÇIN EN iYiSi BRUMA
Attığı süper gol, bir özgüven göstergesiydi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ EREN
Kötüydü çünkü takım ona göre oynamıyor
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- LEVENT TÜZEMEN
- Böyle gitmez!
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