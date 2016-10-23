Riekerink’in hataları!
Neden mi? Sneijder hazır değildi ve kulübede olacaktı. Sağbekte Sabri görev yapacaktı. Tek zorunlu değişiklik Balta'nın yerine Semih olacaktı.
Sneijder ile Cavanda onbir başladı!
Etkisiz oynayan ikilinin oyundan alınması Rikerink'in, "Bu benim hatam" demesiydi. Sneijder yine sola kendini attı ve Bruma-Carole ikilisinin önünü kapadı. Sneijder forvet arkası değil mi?
Sneijder bir kez ceza alanında topla buluştu ama önüne düşen topu gol yapamadı. Ayrıca Sneijder tecrübesinde bir yıldızın kornerleri ısrarla ön direğe kesmesi ve pas olarak kullanmaması yanlıştı.
Galatasaray golü yedikten sonra Riekerink oyuna müdahale edemediği için Galatasaray toparlanamadı.
Futbolda, "Kazanan takım bozulmaz" derler, bari Hollandalı hoca Gençlerbirliği maçını kazanan kadroyu sahaya sürseydi. Riekerink'in yanlış ve hatalı tercihleri Galatasaray'a yenilgi olarak yansıdı.
Tolga Ciğerci'nin koşu kalitesine ve mücadele gücüne hayranım ama Trabzon maçında gereksiz yere topla fazla oynadı ve ciddi pas kayıpları yaptı. Golü olmayan Tolga'nın, Podolski, Sneijder ve Eren'in daha iyi pozisyonda olduğu anlarda pas vermeyip ısrarla kaleye şut atması anlamsızdı. Tolga bence en iyi yaptıklarından vazgeçmemeli.
Ersun Yanal 1-0'dan sonra maçı kenardan mükemmel yönetti. Trabzonlu oyuncuların 4-5-1 düzeninde ve kompakt anlayış içinde yaptıkları alan savunması mükemmeldi. Kaleci Onur'un içine sanki Muslera kaçmıştı.
MAÇIN EN iYiSi ONUR
Trabzonspor'un kalecisi çok iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ RIEKERINK
Yanlış tercihleriyle yenilgide başrol oynadı.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Riekerink’in hataları!
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