Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 16 Ekim 2016, Pazar

Muslera’ya sarılsınlar

Evde kazanmak çok değerlidir. Ancak zirve yarışında eğer ipi göğüslemek istiyorsan deplasmanlarda mutlaka kazanacaksın. Galatasaray 4 sezon sonra Gençlerbirliği'ni yenerken ilk yarım saat dışında oyunun hakimi değildi. İlk 30 dakikada coşkulu, istekli ve kazanma duygusu yüksek bir Galatasaray izledik. Sadece Eren ve Bruma birbirlerine yaptıkları asistleri golle sonuçlandırsalardı, maç daha erken bitebilirdi. Bu ikili müthiş goller kaçırdı. Josue'nin başlatıp, Yasin'in hazırladığı pozisyonu Eren kaleciye çarptırdı ve kaçan golü Bruma takipçiliğiyle hayata döndürdü. Muslera ikinci yarıya damgasını vurdu, inanılmaz 4 tane yüzde yüz golü kurtardı. Selçuk Şahin ile İrfan'ın vuruşlarında Muslera maça tam konsantre olduğu için gollere izin vermedi. Uruguaylı kaleci ayrıca bir libero gibi oynadı, topla çıkamayan Balta-Chedjou ikilisine sık sık nefes aldırdı. Selçuk-Tolga, Carole, Sabri ve Josue baskı yediklerinde topu kaleye oynayıp resmen Muslera'ya sığındılar. Ortada alınan bir üç puan varsa başta Riekerink olmak üzere tüm takım Muslera'nın boynuna sarılıp ellerini öpmeli.. Selçuk başta olmak üzere; Yasin, Chedjou, Carole top kaptırma ve yanlış pas verme konusunda birbirleriyle yarıştı. Riekerink'in orta sahanın krize girdiği anlarda geç de olsa Hamit'i oyuna alması doğruydu. Ama Podolski girdiğinde Josue değil Yasin çıkmalıydı. Podolski top yapan, top tutan ve tekniği yüksek bir oyuncu. Podolski- Josue ikilisi hücumda daha verim sağlardı. Cüneyt Çakır; bu maçı kasetten izlesin. Yardımcıları; Tarık Ongun ile Bahattin Duran hatasızdı. Çakır'ın, Eren'e, Tolga'ya, Bruma'ya yapılan faullere kart çıkarmaması şaşırtıcıydı.

MAÇIN EN iYiSi MUSLERA
Çok iyi bir maç çıkardı. Takımı kurtardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ CHEDJOU
Gününde değildi. Kötü bir maç çıkardı.
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