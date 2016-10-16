Muslera’ya sarılsınlar
MAÇIN EN iYiSi MUSLERA
Çok iyi bir maç çıkardı. Takımı kurtardı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CHEDJOU
Gününde değildi. Kötü bir maç çıkardı.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Muslera’ya sarılsınlar
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