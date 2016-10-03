Bu oyun hep iş yapar
YERİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Wesley Sneijder çıktıktan sonra, G.Saray'ın hücumda tekleyeceğini düşündüm. Riekerink'in Podolski'yi, aksayan Sabri'nın yerine Cavanda ile birlikte oyuna alması doğru hamleydi. Poldi, ilk golde dönerek müthiş bir vuruş yaparken, ikinci golde kendisine pas vermeyen ve şutu deneyen Sinan'ın kaleciden dönen topunu ağlarla buluşturdu ve 'Sinan sen de benim gibi solaksın. Ama topa böyle vurulur' dersi verdi. Selçuk, zaferin kapısını aralayan ve klasikler arasına giren frikik gollerine yenisini ekledi.
MAÇIN EN iYiSi TOLGA CİĞERCİ
Müthiş enerjisiyle takımına adeta güç verdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SABRİ
Tecrübeli oyuncu dün çok kötü oynadı.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Bu oyun hep iş yapar
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