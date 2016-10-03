Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi

Bu oyun hep iş yapar

Gündüz maçında 40 bin taraftar TT Arena'ya gelip, bir rekora imza atarken Galatasaray'ın muhteşem dönüşüne de büyük keyif alarak tanık oldu. Teslimiyetçilikten uzak, mücadele gücü yüksek coşkulu ve tempolu bu oyun tribünleri hep doldurur. Riekerink'in derbi kadrosunu bozmaması mantıklıydı. Çünkü dışarıda kalacak oyuncu derbi beraberliğinin sorumlusu ilan edilirdi. Galatasaray ilk yarıyı yenik kapatmasına rağmen maç boyu kazanma duygusu adına hiç geri vites yapmadı. Antalya, attığı gol sonrası kalesine yaslandı ve 'Galatasaray üzerimize gelir. Biz de kontrataklarla gol buluruz' düşüncesiyle Eto'o'yu oyuna aldı ama bu planı Tolga bozdu. Tolga Ciğerci Uzay Yolu'ndaki 'Işınlanma Makinesi' gibiydi. Galatasaray'ın başı sıkıştığında Tolga sahne aldı, çok top kazandı, basit oynadı, savunmaya büyük destek verdi. Tolga sadece koşu kalitesi ve enerjisiyle parlamadı, bazen de uzun toplarla Galatasaray'ın hücum yönünü belirledi.

YERİNDE DEĞİŞİKLİKLER
Wesley Sneijder çıktıktan sonra, G.Saray'ın hücumda tekleyeceğini düşündüm. Riekerink'in Podolski'yi, aksayan Sabri'nın yerine Cavanda ile birlikte oyuna alması doğru hamleydi. Poldi, ilk golde dönerek müthiş bir vuruş yaparken, ikinci golde kendisine pas vermeyen ve şutu deneyen Sinan'ın kaleciden dönen topunu ağlarla buluşturdu ve 'Sinan sen de benim gibi solaksın. Ama topa böyle vurulur' dersi verdi. Selçuk, zaferin kapısını aralayan ve klasikler arasına giren frikik gollerine yenisini ekledi.

MAÇIN EN iYiSi TOLGA CİĞERCİ
Müthiş enerjisiyle takımına adeta güç verdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SABRİ
Tecrübeli oyuncu dün çok kötü oynadı.

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