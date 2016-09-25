  1. O ne röveşataydı
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 25 Eylül 2016, Pazar

Riekerink gecikince!

Maç öncesi Galatasaray'ın kadrosunu yaparken Yasin'i ilk 11'e koymamıştım. Yanılmadım. Eren'in arka direkte attığı gole aşırtma kafayla katkı sağlayan Yasin maç boyu savruk yapısı, topu ayağında tutamaması ve ikili mücadeleleri kaybetmesi yüzünden Galatasaray'ı hızlı hücuma çıkamadı. Galatasaray 70 dakika 2-0 önde götürdüğü derbide galibiyeti geç yapılan oyuncu değişiklikle- ri yüzünden elinden kaçırdı. Galatasaray golü erken bulduğu ilk yarıda çok akıllı oynadı. Sneijder'in organize ettiği Galatasaray oyunun temposunu Beşiktaş'ın istediği seviyeye taşımadı.

G.SARAY 60'DA DÜŞTÜ!
Muslera, Balta, Selçuk, Sneijder ve Tolga sakin oyunlarının yanı sıra ayağa bilerek görerek pas yaparak derbinin tansiyonunu Galatasaray'a göre ayarladı. Bruma'nın attığı "Messi" vari golden sonra eğer Yasin hatta Sneijder karşı karşıya golü kaçırmasaydı skor büyük olurdu. Bruma o muhteşem golü yaparken Beşiktaş orta alanının ve savunmasının adeta içinden geçti. 60'tan sonra Galatasaray'ın fizik gücünün düştüğünü, Yasin'in geriye bile gelemediğini Riekerink hadi göremedi ama bu iki Türk yardımcısı da görmedi. Palabıyık'a soruyorum; Marcelo'nun Eren'in beline yaptığı hareketin karşılığı ne?

MAÇIN EN İYİSİ TOLGA
Galatasaray orta sahasında sakin etkiliydi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ YASİN
İlk golde katkısı vardı ama genelde iyi değildi

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LEVENT TÜZEMEN Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar