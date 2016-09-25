Riekerink gecikince!
G.SARAY 60'DA DÜŞTÜ!
Muslera, Balta, Selçuk, Sneijder ve Tolga sakin oyunlarının yanı sıra ayağa bilerek görerek pas yaparak derbinin tansiyonunu Galatasaray'a göre ayarladı. Bruma'nın attığı "Messi" vari golden sonra eğer Yasin hatta Sneijder karşı karşıya golü kaçırmasaydı skor büyük olurdu. Bruma o muhteşem golü yaparken Beşiktaş orta alanının ve savunmasının adeta içinden geçti. 60'tan sonra Galatasaray'ın fizik gücünün düştüğünü, Yasin'in geriye bile gelemediğini Riekerink hadi göremedi ama bu iki Türk yardımcısı da görmedi. Palabıyık'a soruyorum; Marcelo'nun Eren'in beline yaptığı hareketin karşılığı ne?
MAÇIN EN İYİSİ TOLGA
Galatasaray orta sahasında sakin etkiliydi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ YASİN
İlk golde katkısı vardı ama genelde iyi değildi
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- LEVENT TÜZEMEN
- Riekerink gecikince!
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