  1. Kaptanlık farkı
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 18 Eylül 2016, Pazar

O ne röveşataydı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, reklam filminde TT Arena için "Mekan oynatıyor" sloganını üretmişti. Galatasaraylı oyuncular, taraftarının büyük desteğiyle Rize'ye karşı 90 dakika müthiş bir mücadele sergiledi.. Selçuk-Sneijder ikilisi başta olmak üzere her oyuncu takım savunması ve yardımlaşma konusunda çok çalıştı.. Sabri-Carole hücuma fazla çıkmadıkları için yeterli kenar ortalarını yapamadı. Yük Bruma-Yasin üzerine yıkıldı. Yasin vasat kalırken gibi Galatasaray'ı kanattan Bruma uçurdu. Portekizli yıldız uzun ayrılıktan sonra Galatasaray taraftarıyla buluşmanın keyfini fazla şov yaparak gidermeye çalıştı. Sneijder de haklı olarak "Tekte oyna, topu ayağında fazla tutma" gibi uyarılar yaptı. İki gole asist yapan Sneijder maçta çok çalışkandı ve yine etkili paslar attı. Sneijder'ın bu coşkusu ve isteği takıma pozitif enerji olarak yansıdı.

CİGER DEĞİL KÖRÜK!
Orta alandaki formuyla Tolga Ciğerci G.Saray'ı parlatıyor. Tolga müthiş koşu kalitesiyle savunma-hücum hattı arasında "Körük" görevini yaptı. Tolga'nın topla 140 kez buluşmasını tamamen çalışkanlığının ve sürekli maç içinde dikkatli olmasının bir mükafatı olarak görüyorum. Rıza Çalımbay jenerik olacak gollere imza atan Eren Derdiyok için şöyle demişti: "G.Saray'da çok mutlu. Eren mükemmel kafaya çıkar, inanılmaz topa vurur. Eren kenarlardan beslendiğinde çok gol atar. Eren gol kralı olur.." Eren'in "İbrahimovic" türü röveşata golü sadece beni değil taraftarları da büyüledi. İkinci golde de "Kule" gibi yükseldi. Riekerink Eren'in verimi arttırmak istiyorsa, kenarlardan beslenecek oyunu formüle etmeli..

MAÇIN EN iYiSi TOLGA CİĞERCİ
G.Saray'da çok iyi vardı ama Tolga en iyisiydi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EMRAH
Rizesporlu Emrah Başsan bekleninin altındaydı.
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