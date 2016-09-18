O ne röveşataydı
CİGER DEĞİL KÖRÜK!
Orta alandaki formuyla Tolga Ciğerci G.Saray'ı parlatıyor. Tolga müthiş koşu kalitesiyle savunma-hücum hattı arasında "Körük" görevini yaptı. Tolga'nın topla 140 kez buluşmasını tamamen çalışkanlığının ve sürekli maç içinde dikkatli olmasının bir mükafatı olarak görüyorum. Rıza Çalımbay jenerik olacak gollere imza atan Eren Derdiyok için şöyle demişti: "G.Saray'da çok mutlu. Eren mükemmel kafaya çıkar, inanılmaz topa vurur. Eren kenarlardan beslendiğinde çok gol atar. Eren gol kralı olur.." Eren'in "İbrahimovic" türü röveşata golü sadece beni değil taraftarları da büyüledi. İkinci golde de "Kule" gibi yükseldi. Riekerink Eren'in verimi arttırmak istiyorsa, kenarlardan beslenecek oyunu formüle etmeli..
MAÇIN EN iYiSi TOLGA CİĞERCİ
G.Saray'da çok iyi vardı ama Tolga en iyisiydi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ EMRAH
Rizesporlu Emrah Başsan bekleninin altındaydı.
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- LEVENT TÜZEMEN
- O ne röveşataydı
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