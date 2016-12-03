Beşiktaş’ın Ziya Beyleri-2. Bölüm
BABA VE OĞUL...
Baba ve oğul kısaltılmış olarak Ziya ismini taşıyorlar çünkü Osmanlı'da soyadı olmadığı için genellikle iki isim alınır, ikinci isim babanın adı olarak bir çeşit soyadı görevi yapardı. Abdülkadir Ziya Bey'in yani Beşiktaş Başkanı olan oğlu Karamürsel'in ikinci adı bundan dolayı Ziya'dır.
1873 doğumlu Baba Karamürsel ismi Beşiktaş tarihi için belki de oğlundan daha önemlidir. Çünkü Ziyaeddin Bey, 1909'da açıklanan 22 kişilik kurucu listesinde vardı ve o tarihte de 2. Başkan'dı. Baba Karamürsel Mülkiye mezunu bir idareciydi. 1909'da görevi Hazine-i Hassa Müdürlüğü yani padişahın şahsi mal ve mülküne bakan birimin başındaydı.
Uzun yıllar üst düzey bürokrat olarak görev yapan Ziyaeddin Bey, 6 dönem de milletvekilliği yaptı. 15 Nisan 1957'de Beşiktaş'taki konağında vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Konağı diye özellikle vurguladık çünkü bu konağın önemini anlatacağız.
İKİ ÇOCUĞU OLDU
Ziyaeddin Bey'in Saime Hanım'la yaptığı evliliğinden iki çocuğu oldu. Büyük olan Beşiktaş Başkanı olan Ziya Bey, küçüğü ve kız olanı da İngilizce Öğretmenliği yapan Vecihe Karamehmet.
Vecihe Hanım, ağabeyi gibi avukat olan Zeki Karamehmet'le evlendi. Zeki Bey, piyanist kızı Elçin Karamehmet'in Viyana'da verdiği bir resitalden dönerken İnsburg yakınlarında geçirdiği trafik kazısında kızıyla birlikte hayatını kaybetti.
Zeki Bey, hazırladığı Osmanlıca Sözlük'le tanınan Dilbilimci Ferit Develioğlu'nun yeğeniydi. Vefat ilanında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Mükerrem Berk'in de eniştesi olarak zikredilmiştir.
Mükerrem Berk kimdir diyorsanız Semra Özal'ın dayısıdır deyip devam edelim.
MENENJİT ÖLDÜRDÜ
Gelelim oğul yani Başkan Abdülkadir Ziya Bey'e...
Başkan Karamürsel 1904'te babası gibi İstanbul'da doğdu. Hukuk Fakültesi'ni bitirip avukatlık yapmaya başladı.
Emekli Sandığı Hukuk Müşaviri ve Belediye Meclisi 2. Başkanı'yken kulak ağrısı nedeniyle gittiği Alman Hastanesi'nde menenjitten vefat ettiğinde tarih 12 Nisan 1948'di. Cenazesi Teşvikiye Cami'inden kaldırılıp Beşiktaş'a yani semtine getirildi ve oradan da Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
BABA OLARAK ANILIR
Spor Tarihçisi Cem Atabeyoğlu, Başkan Karamürsel'in Beşiktaş tarihinde Şeref Bey kadar önemli, Beşiktaş'ı Beşiktaş yapanlardan birisi olduğunu ve "Baba" olarak anıldığını söyler.
Baba ve oğul vefat ettiklerinde Beşiktaş Vişnezade'de bulunan konaklarında ikamet ediyorlardı. Konağın bulunduğu sokağın adının ismi bugün "Baba Efendi" olmasının nedeni, mahalle ahalisinin Baba Ziya Karamürsel'e böyle demesinden dolayıdır.
Baba Efendi Sokak 5 Numara'daki konak çok büyüktü.
Baba Karamürsel ve eşi, oğul Başkan Abdülkadir Karamürsel ile eşi Azade Hanım ve çocukları, Başkan'ın kayınvalidesi ve kayınpederi, kız kardeşi Vecihe Hanım ve eşi Ziya Karamehmet ile çocukları konağın asli ikamet eden aile üyeleriydi.
Konağın bir kısmında da çalışanlar otururdu. Ali ve Azize Yeyinmen de konakta çalıştıklarından dolayı üç çocuğuyla konağın içinde yaşıyorlardı.
Ali ve Azize çiftinin üç çocuğundan birisinin adı Semra Yeyinmen'di, Türkiye Semra Hanım'ı, uzun yıllar sonra, Turgut Özal'la yaptığı evlilikten dolayı Semra Özal olarak tanıyacaktı.
ÖZAL VE BEŞİKTAŞ
Beşiktaş kurucusunun ve başkanlık yapan oğlunun konağında büyüyen Semra Özal'ın, Fenerbahçe taraftarı rahmetli Turgut Bey'e rağmen koyu Beşiktaş taraftarı olması bundan gelir.
Başkan Abdülkadir Ziya Karamürsel'in üç çocuğu oldu: Arın, Alim ve Umay.
Sema Özal'a "Semra Abla" diye hitap eden Arın Karamürsel dünyaca ünlü piyanistimiz olarak tanınıyor.
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