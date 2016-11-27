Hep aynı sorunlar
MAÇIN EN iYiSi ATINÇ
Her topu kesti ve Batdal'a top göstermedi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BECK
Her topta rakibini kaçırdı ve toplar kaptırdı.
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