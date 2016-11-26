Maç öncesi
ATINÇ OYNAMALI
Beşiktaş'a geride basan takım maça 1-0 önde başlıyor. Bu zaaf Atiba'nın ve defans göbeğinin beceri eksikliğinden kaynaklanıyor. Visca, Mehmet Batdal ve Cengiz de bu baskıyı iyi yapan oyuncular. Bunu önlemenin tek çaresi Oğuzhan'ın yanına Gökhan İnler'in de gelip uzun pasla top çıkarıp oyun kurması. Maça mutlaka İnler'le başlanıp bu zaafı gidermek ve ek olarak da dirençli takım kurmak gerekiyor. Mehmet Batdal, malum hava toplarına çok hakim. O boyda şaşırtıcı bir top tekniğine de sahip. Topu çok iyi saklamasının dışında, hem kafayla hem de ayakla pasör gibi de top dağıtıyor. Volkan Babacan bütün topları sol çizgiye yanaşan Batdal'ın kafasına atıyor. O da kafayla olmadı ayakla arkadaşlarını kaçırıyor. Ona karşı etkili olabilecek tek futbolcu da Atınç. Sol çizgiye yanaştığı zaman Marcelo, diğer tüm pozisyonlarda Atınç'ın Batdal'ı alması gerekiyor. Atınç ayrıca uzun pas da atabildiği için oynaması çok yararlı olacaktır.
TOSİC MACERA OLUR
Çift dalmaktan vazgeçip hamle hatası yapmadığı zaman Atınç harika bir stoper. Atınç Kardeşim, bacakları çok uzun futbolcuların hem çift dalmasına gerek yok hem de gördüğün gibi mesafeden dolayı zamanlama hatası yapma ihtimalleri çok. Başakşehir'in yıldızı Visca'nın karşısında top tekniği iyi, süratli oyuncu şart. Şu anda bu isim sadece Adriano olabilir. Tosic macerasına girilmemeli. Parlayan yıldız Cengiz'in karşısında ise Beck durumu kurtarır.
UĞUR ZAYIF HALKA
Başakşehir'in paslı oyununda oyun kuranı Emre. Dikine, defans arkasına attığı paslar tehlikeli. Atiba ve İnler, Emre'ye basıp tatlı sert durdurmalı. Emre'nin öfke kontrolü olmadığı için bir kaç faulde kendini kaybediyor. Sinirlendirecek düzeydeki sertlik Emre'ye yeter. Başakşehir'in defanstaki en büyük zaafı kanat bekleri. En zayıf halka da sağ bek Uğur. Bu sezon geçmişe göre daha iyi oynasa da yetenekleri sınırlı. Onun karşısında Quaresma oynadığı zaman Uğur çok zorlanacaktır. Sol bekte Eren Albayrak kötü oynadığı için oraya tekrar Ferhat geçti. Ferhat da bir diğer zayıf oyuncu.
KERİM DÜŞÜNÜLEBİLİR
Beşiktaş ise forvette Quaresma hariç kanatsız oynuyor. Bu maç için Kerim Frei ile maça başlanabilir. Son maça göre Cenk'le çıkma ihtimali yüksek. Oysa geçen maç gibi Cenk sonradan girdiği zaman çok daha faydalı oynuyor. Defansın göbeğinde Yalçın ve Epureanu hava toplarında çok iyiler. O yüzden topu yere indirmeli, ceza sahasına yapılacak ortalarda da top bel hizasını geçmediği zaman bu oyuncular hata yapıyor. Aynı şekilde Volkan Babacan'ın da yan toplarda zaafı var. Göbekten gelindiğinde ise Aboubakar'a bu ikilinin arasına ve arkasına yerden top atılırsa siyahi forvet etkili olacaktır.
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