Kolay maç
MAÇIN EN iYiSi OĞUZHAN
Yaptığı asist ve futbolu çok başarılıydı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ RENAN DINIZ
Adana'nın sol beki büyük açıklar verdi.
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