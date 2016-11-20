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Tayfun Er TAYFUN ER
  • 20 Kasım 2016, Pazar

Kolay maç

Adanaspor, ligin en az maliyetli kadrosuyla oluşturulmuş takımı. Beşiktaş'la arasında 20 misli fiyat farkı var. Menajerlerin ucuz Brezilyalı oyuncuları getirmesiyle kurulan toplama bir ekip. Henüz bir takım olamadılar. İşin doğrusu şu anda ligin en zayıf takımı. Bu halleriyle ligde kalmaları çok zor. Takımları ve dolayısıyla maçı bu veriler eşliğinde okumak gerekiyor. Beşiktaş ise sol bek sorunu nedeniyle taraftarlarının bir kaza olur mu endişesiyle maça çıktı. Oğuzhan ve Tolgay'ın birlikte oynadığı maçlarda Beşiktaş, yumuşak bir takım. Biraz dişli ve güçlü bir takım bu orta sahayı çok rahat geçtiği için kendisini Beşiktaş ceza sahasında buluyor. Adanaspor böyle bir takım olmadığı için Beşiktaş zaaf yaşamak yerine bu teknik oyuncularıyla uzun zamandır yapamadığını yapıp, paslarla rakibini ortadan deldi. Oğuzhan, toparlanmış görüntüsünü harika bir asistle süsledi. Aboubakar'ın olduğu takıma çizgi defans yapmayı düşünen Adanaspor bu taktiğiyle sonunu hazırlamıştı zaten. Seyirci kızdı ama Beşiktaş'a verilen penaltı tartışmasız doğruydu çünkü voleybolcu gibi topa bloke yapıldı. Adanaspor'a verilen penaltı da doğru karardı. Beşiktaş rakip kale önünde biraz ciddi ve sorumlu olsaydı ilk yarıda 4-5 gol atardı. Beşiktaş'ın farkı arttırması gerekirken skoru dahi tutamama hastalığına hoca çare bulamıyor. İlk yarıda kopması gereken maç, Adanaspor 10 kişi kalınca bitti. Şenol Hoca'yı Tolga ve Olcay konusunda defalarca uyarmıştım. Kötü oynayanda ısrar, seyircinin oyuncuyla gönül bağını koparıyor. Olcay'a hazırlık maçında yapılan protesto bu birikimin sonucuydu. Aynı uyarıyı Cenk için de yapıyorum. Gökhan Gönül, Marcelo, Aboubakar, Atiba, Fabri ve Quaresma takımın iyileriydi; Oğuzhan ise sahanın en iyisiydi. Adanalı Diniz de sahanın en kötüsüydü. Beşiktaş'ın kötülerinden Tolgay'ın kaçırdığı goller evlere şenlikti.

MAÇIN EN iYiSi OĞUZHAN
Yaptığı asist ve futbolu çok başarılıydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ RENAN DINIZ
Adana'nın sol beki büyük açıklar verdi.

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