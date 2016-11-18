FB’li tek hanedan mensubu
Biz de sizinle Galatasaray Liseli ama Fenerbahçeli hem de şehzade olan ilginç birisinin portresini paylaşalım dedik.
III. Selim'le başlayan Osmanlı'nın modernleşme çabaları, Sultan Mahmut döneminde bir devlet politikası haline geldi. Batı ile bütünleşmenin, onları yakalamanın en önemli araçlarından birisi de batı dillerinden birisini öğrenmek olarak görülmüştü.
Bu yüzden Sultan Mahmut devrinde çok sayıda öğrenci Avrupa'ya gönderilmiştir. O dönemin en önemli yabancı dili kuşkusuz Fransızcaydı. O yüzden de Fransa ve özellikle de Paris, çok sayıda Türk öğrencinin eğitim gördüğü şehirdi.
Ömer Faruk eşi Sabiha ve kızı Neslişah ile birlikte bir aradayken.
FRANSIZ SİSTEMİ
Sultan Mecit, tek tek öğrenci göndermek yerine daha ucuz ve daha verimli olacağı düşüncesiyle 1857'de Paris'te "Mekteb-i Osmani" adıyla bir okul açtı. Bu okulda asıl amaç Fransızca öğretmek ve Fransa'nın eğitim sisteminde yetişen Osmanlılar yetiştirmekti. Fransız askeri okullarının eğitim müfredatına göre eğitim yapan bu okulda, Osmanlı saray mensuplarının çocukları ve seçilmiş askeri öğrencilerin öğrenim görmesi hedeflenmişti.
Ne var ki hem çok pahalıya mal olduğu hem de hedeflenen şekilde bir başarıya ulaşmadığı görülünce Sultan Abdülaziz bu okulun benzerini 1868'de İstanbul'da açtı ve adını da "Galatasaray Mekteb-i Sultanisi" koydu. Paris'te okul açıp öğrenci göndermektense, İstanbul'da aynısını açıp öğretmenleri Fransa'dan getirmek daha ucuz ve daha kolay kontrol edilmesi düşünülmüştü.
Ömer Faruk Efendi (Önde tam ortada) Fenerbahçe'de başkanlık yaptığı dönemde futbolcularla birlikte.
İşte 1905'te Galatasaray Spor Kulübü'nü kuran da 1923'te ismi Galatasaray Lisesi olan bu okulun öğrencileridir.
Saray ile okul arasındaki bu tarihsel ve doğrudan bağ nedeniyle de Osmanlı hanedanı mensupları Galatasaray taraftarı oldular. Bunu nereden mi biliyoruz? Sultan V. Murat'ın torunu Şehzade Ali Vasıb Efendi'nin (1903-1983) anılarından...
Kendisi de Galatasaray Lisesi mezunu olan Ali Vasıb Efendi, Galatasaray taraftarı olmayan tek hanedan mensubunun Şehzade Ömer Faruk Efendi olduğunu yazıyor. İki şehzade hem doğal olarak akraba hem yakın arkadaş hem de 1924'ten sonra sürgünde aynı kaderi paylaşan iki dost olarak çok yakınlar.
Peki ama Ömer Faruk Efendi kimdi ve Fenerbahçeliliği nereden geliyordu?
Ömer Faruk Almanya'da öğrenciyken
EĞİTİMİ İYİYDİ
Ömer Faruk Efendi, 1898'de doğdu. Son Halife Abdülmecid Efendi'nin oğludur.
Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra Prusya Askeri Akademisi'ne, oradan da Viyana'daki Terezyanom Okulu'na gitti.
Yurt dışında eğitime gönderilen ilk şehzadeydi.
Bu durum, padişahlık için özel olarak hazırlanıyor şeklinde dedikodulara yol açtığı için daha sonra sırf bu yüzden adeta alelacele üç şehzade daha yurt dışına eğitime gönderilmiştir.
I. Dünya Savaşı sonrası ülkeye dönen Ömer Faruk Efendi'ye özel hocalar tarafından başta topçuluk olmak üzere askeri eğitim verildi.
Çok parlak eğitimine ilaveten yakışıklığıyla da nam salmıştı. Dönemin en güzel sultanı olduğu söylenen Sabiha Sultan'la (1891- 1971) evlenmesine karar verildi. Sabiha Sultan, Padişah Vahdettin'in kızıydı.
Hanedan içi evlilik Osmanlı'da nadir görülen bir uygulamadır.
Bu evlilikte fizik ve sosyal uygunluk kadar hanedan arasındaki Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülmecit'in soyları arasındaki kırgınlık da giderilmeye çalışılmıştır. Böylece amca çocukları olan Sultan Vahdettin ile Abdülmecit Efendi dünür olmuşlardır.
Çiftin dillere destan düğünü 29 Nisan 1920'de yapıldığında Abdülmecit Efendi aynı zamanda veliahttı. Bu da Ömer Faruk Efendi'nin gelecekte padişah olma ihtimalini güçlendiriyordu.
Ömer Faruk eşi Sabiha hanımla birlikteyken.
SÜRGÜNE YOLLANDI
Ömer Faruk Efendi, düğünden sonra Milli Mücadele'ye katılmak için Anadolu'ya gittiğini ama Kastamonu'dan geri döndürüldüğünü iddia eder.
Ömer Faruk Efendi'nin Sabiha Sultan'la olan evliğinden üç kızları oldu: Neslişah, Hanzade ve Necla Sultan.
1924'te sürgüne gönderildiklerinde 1938'de Kahire'ye gidene kadar Nice'de Abdülmecit Efendi'nin yanında kaldılar 1948'de boşandılar, Ömer Faruk Efendi, Yusuf İzzettin Efendi'nin kızı Mihrişah Sultan'la evlendi. 1969'da Kahire'de vefat etti.
Ömer Faruk Efendi 1919-1924 arası yani sürgüne gönderilene kadar Fenerbahçe Başkanlığı yaptı ve ömrünün son gününe kadar iyi bir Fenerbahçe taraftarı olarak kaldı.
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