Güç farkı

Kosova'nın 22 kişilik kadrosunun değeri 22 milyon Euro. Arda'nın tek başına değeri ise 28 milyon Euro.

Aradaki farkı gösteren en çarpıcı rakam bu olsa gerek.

Kosova gibi mütevazı bir takımın deplasmanda Türkiye karşısında defans oynaması gayet normal. Buna rağmen ezildiler diyemeyiz çünkü defanstan atılan her topta orta sahayı çok kolay geçtiler.

Takımlarında kötü oynayan Selçuk, Oğuzhan'a ek olarak Hakan da benzer tipte yumuşak oyuncular olunca Kosova kendilerinin de şaşırdığı kadar ceza sahasına geldi. Forvette sakin ve biraz becerikli olsalar daha ilk yarıda çok rahat gol atarlardı.

İlk yarıda sahada Volkan Şen ve M.Topal dışında iyi oyuncumuz yoktu.

Arda değil top taşımak üstüne sürekli top kaybı yapacak kadar kötü olunca sol kanat hiç işlemedi. Forvette tüm yük Volkan'a kaldı. Volkan Şen, top taşıma ve çalım becerisini isabetli pas veya şutla tamamlayabilse Türkiye daha ilk yarıda maçı koparabilirdi.

Volkan Şen ve Hasan Ali çok yumuşak top kesiyor. Hem defans kolay müdahale ediyor hem de forvetin vuruşu etkili olamıyor.

Sert kesme atmadığınız zaman ortanızın gol ihtimalini çok düşürüyorsunuz.

Nitekim Yunus dripling becerisini başarılı son pasla bitirince gol geldi. Bu tür maç ve rakiple yapılan maçlarda zor olan ilk goldür. Golle birlikte moral direnci düşüyor çünkü. Buna rağmen Kosova 2-0'dan sonra toparlandı.

Az gelmesi beklenen takıma ofsayt taktiği yapılmaz. Çünkü zaten çok az adamla geliyordur, o da dikkat ederse ofsayta düşme ihtimali azalır.

Göbekteki hava topu zaafı devam ediyor. Yalçın Ayhan'ı oynatsa bu sorun da olmaz.

Arda, Gönül, Çalık, Selçuk, Oğuzhan kötü; Burak, Topal ve Yunus ise takımın iyileriydi.