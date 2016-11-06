Kolayı, zora sokmak
MAÇIN EN iYiSi MEHMET EKİCİ
Tek başına takımını ayakta tuttu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ GÖKHAN GÖNÜL
Değil orta isabetli taç dahi atamayarak döküldü.
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