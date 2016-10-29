Ortaya karışık
Kadro derinliği var dedikleri şey sadece ortada oynayanlar. Kanatta oynayanlar ise bir elin parmakları kadar, üstelik forvette sadece Quaresma var.
Esrarengiz Aras transferini ciddiye almadığımız zaman kadro planlamasında hata olduğu, kanatların forvette bomboş olduğu ayan beyan belliydi.
Üstelik Kerim de kayıp. Sahaya çıkan çok kötü ve yanış kadroyu görünce golü kim atacak, nasıl atacak dedik. Nitekim şut atmadan bir ilk yarı yaşandı. Şenol Güneş rotasyon yapmıyor, ortaya karışık salata sunuyor.
Üstelik ilk yarıları sadece seyrediyor.
Bu arada Beşiktaş Allah'a emanet durumda.
Necip'in sakatlanması ve Rhodolfo yanlışı takımı tamamen bozmuştu ki Fabri'nin cinnetiyle Beşiktaş önce golü sonra da baskıyı yedi.
Quaresma ilk yarı tek düzgün orta yapmadı, çünkü hiç bir topu belden yukarı kaldıramadı. Arkasındaki Gökhan, süper emekli durumunda.
CENK&OLCAY SAHADA YOK
Cenk ve Olcay malum, sahada hiç yoklar. Talisca orta sahada randımansız, hatta kötü oynuyor. Sadece frikik atmak için üst düzey takımda oynansaydı Mustafa Denizli, Barcelona'da oynardı. Üstelik o kornerden de gol atardı.
Her zamanki gibi devre arasında ve 2. yarıda birden aydınlanma yaşayan Şenol Güneş, Olcay'ın her zamanki gibi sahada sadece dolaştığını anladı. Bu da defalarca seyrettiğimiz ama hocanın bıkmadığı bir film.
Aboubakar takıma hava ve dinamizm getirdi. Rakibin zayıf halkası bütün maçlarda sağ bek Ahmet Oğuz.
İlk yarı boyunca üstüne bir kez bile gidilmedi, Quaresma oraya geçince maçın dengesi de bozuldu.
Ayakta duramayan Cenk'te ısrar, o var diye Aboubakar'ın kanada atılmasıyla iki kez yanlış. Aboubakar yokken Cenk'in yerinde Talisca oynamalı. Ondan daha etkisiz olması imkansız.
Kısacası klasik Şenol Güneş yanlışları maça damga vurdu ve bu kez çekirge sıçrayamadı.
Beşiktaş iyi değil, kanat forvet ve yaratıcı oyuncu transferine ihtiyacı var.
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