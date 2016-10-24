  1. Napoliten destan
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi

Avrupa sonrası zordur

Lobisi ve şovmenliği olmadığı için medyanın görmediği ama hem hoca hem de insan olarak benim için bir numaralı yerli hoca olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a karşı kapanmanın baştan yenilgi olduğunu bildiği için takımını defansa çekmeyi düşünmemiş. Antalya'yı daha doğrusu Etospor'u da takım yapacaktır. Bir santrfor sadece gol atmaz. Top tutar, oyunu kanatlara açar, kafayla top alır vs. Bunların hiç birisi Cenk'te olmadığı gibi, o varken Aboubakar kanada gidip bütün etkinliğini kaybediyor.

ZOR OLANI BAŞARDI
Quaresma da aslında klasik bir kanat oyuncusu değil. Beşiktaş yarım kanat forvetiyle oynuyor. Bu durumda Aboubakar sonunda ekmeğini taştan çıkardı. Aboubakar ile Cenk beraber oynamaz. Talisca, orta sahada etkili değil. Cenk yerine Aboubakar'ın yanında, santrforda daha etkili olacaktır çünkü hava üstünlüğü var.

KENDİNİ YERE ATIYOR
Cenk ve Trabzonlu Muhammet kendini sürekli yere atan santrforlar. Beşiktaş santrforu önce ayakta kalmayı hedeflemeli. Kanatsız oynayan takım göbekten ver-kaçlarla gelir ama bunu yapan Sosa ve Oğuzhan olmayınca oyun ileride sıkışıyor. Adriano'ya ileri çıkma denmiş ama onun asıl özelliği yaptığı bindirmeler. Sol kanadı olmayan kartal olmaz.

DEFANSI BU SEZON DAHA İYİ
Beşiktaş, Fabri farkı ve Tosic'in formundan dolayı geçen seneye göre defansta daha iyi. Tolgay, toptan daha hızlı gidemeyeceğini anlamalı ve topu ayağından erken çıkarmalı. Beşiktaş, hızlı oynadığı zaman etkili. Golden önce Tosic'in topa girişi Türkiye'de faul, İngiltere'de değil. Rakibe temas yok, tehlikeli hamle olup olmadığı tartışılır. Sorun, Türk hakemlerinin standartının olmaması. Kırmızı kartla birlikte aslında maç da bitti.

MAÇIN EN iYiSi TOSIC
Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ CENK TOSUN
Takıma hiçbir katkı yapmadı.
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