Napoliten destan
Seyirci baskısıyla da olsa nihayet yanlıştan dönüldü.
Adriano'nun iyi topçu olduğunu başından beri söylüyorum. Adriano ve Quaresma varsa ilk 11'de oynarlar.
Klas futbolculardan umudu kesmeyecek ve günü birlik bakmayacaksın.
Aboubakar da Fabri gibi, ama Cenk'ten çok daha iyi. Özellikle deplasman maçlarında banko oynar.
Çünkü ayağında top tutabiliyor, hızlı ve defansı yıpratıyor.
Napoli'nin çok baskılı oyununa atılan ilk gol ilaç gibi geldi. Kontratakla Quaresma'yı kaçırma planına, Adriano'nun ustalığı eklendi. Beşiktaş morallenince de maç dengelendi.
Napoli'nin kanatları iyi değildi. Caner ve Beck çıkmayıp, göbeği de kalabalık tutunca Napoli istediği kadar pozisyona giremedi.
Yenen golde Tosic kademe hatası yaparak adamını kaçırdı. Caner ve Fabri de zamanlama hatasıyla zincire eklendi. İlk yarıda Tolgay, Beşiktaş'ın en kötüsü, Marcelo ve Beck ise en iyisiydi. Gökhan İnler oynayınca, alan daralıyor ve Atiba bozuluyor demiştik. Necip'in de formda olması eklenince sahaya İnler değil Necip çıktı. Tercih doğruydu.
Penaltı kararı doğruydu. Fabri hatasını harika kapattı.
Moral bozukluğuna yorgunluk eklendi ve Napoli, Beşiktaş'a defansında basamayınca bizimkiler topa daha fazla hakim olmaya başladı. Beşiktaş oyunun hakimiyken Caner'in anlamsız faulü iyi giden durumu tersine çevirdi. Napoli gaflet uykusundan uyandı.
Cenk'in girip Aboubakar'ın sağa kayması Beşiktaş'ın hücum gücünü sıfırlamıştı ama Aboubakar imdada yetişti.
Aman berabere bitsin bari derken havaya sıçradık.
Şen ola Kartal, şen ola...
MAÇIN EN iYiSi ABOUBAKAR
Tarihe geçti. Attığı iki golle yıldızlaştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CANER
İki golde de hatalıydı. Neyse ki kazandılar.
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