Tayfun Er TAYFUN ER
  • 16 Ekim 2016, Pazar

Orman, Güneş ve Bulut

Bir kez daha görüldü ki Olcay olmayınca Beşiktaş maça daha iyi başlıyor, çünkü takım 11 kişi oluyor. Buna rağmen neden Beşiktaş ilk yarıda neden gol atamadı? Cevap basit: Cenk ile Aboubakar'ın toplamı Gomez ve Tolgay ile Talisca'nın toplamı da Sosa kadar olamıyor. Oğuzhan yok, Tolgay kötü, Necip'in hücum yönü yok. Talisca ise yancıların şişirdiği bir balon. O zaman nasıl gol atarsın? Kanatlardan top getirerek... İyi ama Beşiktaş kanat forveti oynatmıyor. Acayiplik burada zaten. Geçen sene Töre ve Quaresma oynarken bile kanatlar aksadığında, Sosa-Oğuzhan ve Gomez paslaşmalarıyla göbek deliniyordu. Bu sezon bu imkan da yok. Çare ne? Öncelikle uzun yıllar boyunca Portekiz'den daha doğrusu Mendes ve Türkiye şubesi Ahmet Bulut'un pazarladığı hiç bir oyuncuyu almamak... Aboubakar için ödenen fahiş fiyat, müzmin sakat ve yaşlı Gökhan Gönül fiyaskosunun toplamı Tabata skandalını aşar. İşin teknik yönündeki sorun ise Şenol Güneş'in hataları. Tolga ve Olcay ısrarının takıma zararını anlamadı. Şimdi de sağlıklı bir kadro kuramıyor çünkü kadroya hakim değil ve kafası çok karışık. İskeletsiz takım olmaz, Barcelona'nın bile ideal 11'i var. Beşiktaş'ta rotasyon yok, çorba var sadece. Kısacası yönetim Beşiktaş'ın geldiği seviyeye uygun oyuncu almaktansa Ahmet Bulut'a teslim oldu. Beşiktaş seviye atladı ama takımı idare edenler bunu anlamadı. Her maçın devre arasında yanlış düzeltmekle geçiyor. Bu maç da farklı değildi. Kanatsız oynanmayacağı anlaşıldı ve Quaresma oyunu girdi. Fabri, Tolga kabusunu bitirdi. Caner yine iyiydi. Marcelo, Tosic ve Beck görevlerini yaptı. Beşiktaş, zayıf takımların efendisi durumunda. Galibiyet aldatmasın. Beşiktaş iyi değil, biraz dişli takımlara karşı tekliyor ve tekleyecek de.

MAÇIN EN iYiSi NECİP
Her yere yetişti, dinamo gibiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ CENK&ABOUBAKA
Beşiktaş'ın seviyesinin altındalar.
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