Orman, Güneş ve Bulut
MAÇIN EN iYiSi NECİP
Her yere yetişti, dinamo gibiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CENK&ABOUBAKA
Beşiktaş'ın seviyesinin altındalar.
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