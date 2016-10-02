Beşiktaş’a ne oluyor?
Oysa Ömer sağ açıkta oyuna başladı.
Karambol santrforu olan Ömer'in orada oynayamayacağı belliydi ve öyle de oldu.
Beck kanattan bindirince de Ömer ortaya kaçacak! Taktik bu...
Cenk-Olcay-Ömer üçlüsü Anadolu takımlarının forvetinden daha zayıf bir üçlü. Kanat oyuncusu olmayan forvet olur mu? Halı sahaya bu forvet üçlüsüyle çıkılmaz. Cenk yedek santrfor olur, Ömer ve Olcay ise Beşiktaş seviyesinin oyuncusu bile değiller.
Olcay sorunu fazlasıyla sıktı.
Şenol Güneş'in takıntıları takıma çok zarar veriyor.
Solak Adriano'nun sağ ayağı Olcay'ın iki ayağının toplamından iyi. Adriano oynamalı diyen tek yorumcuyum.
Yancılar tarafından Messi diye tanıtılan Aras transfer edilirken "Beşiktaş oyuncusu değil, neden aldınız? Madem 'yıldız' neden kiraya verdiniz?" demiştik.
Aras Özbiliz, siyasi nedenlerden dolayı mı alındı?
Rizespor, ligin en kötü takımlarından.
Medya yıldızı Karaman'ın onca zamandır kurduğu takım ve oynattığı futbol felaket.
Kweuke girmeden önce forvetsiz oynayacak kadar zayıf ve beraberliğe razı.
Beşiktaş, Rize'ye karşı çift ön liberoyla oynuyor. Takımda Caner ve Tolgay dışında teknik oyuncu yok.
Klasik senaryo tekrarlandı, Güneş ilk yarı maçı sadece seyretti. Oyun yine 2. yarıya sıkıştı.
Ne var ki artık kurtarıcı Gomez yok.
Beşiktaş sadece yorgun değil, Beşiktaş kötü. Peki Beşiktaş'a ne oluyor?
Avrupa'da iki senede sadece Arnavutluk'un 6,9 milyonluk gariban İskenderbey dışında galibiyet yok.
Ligde ise Gomez ve sonra da sırasıyla Sosa ve Oğuzhan, Beşiktaş'ı şampiyon, 64 yaşına kadar şampiyonluk görmemiş Şenol Güneş'i de şampiyon takım hocası yaptılar. Onlar olmayınca, yerlerine alınan Aboubakar, Talisca gibi 2. sınıf oyuncularla da takım bu kadar oluyor işte. Olan bu...
MAÇIN EN iYiSi CANER
Takıma çok faydalı oldu. Galibiyette pay sahibi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ YILDIZLAR DÖKÜLDÜ
Olcay-Cenk-Ömer. Sahada sadece adları vardı.
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