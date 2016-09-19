Kaleci Sabri!
MAÇIN EN iYiSi CANER ERKİN
Sezonun flaş transferi dün yine çok iyiydi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY&CENK
Olcay ve Cenk Tosun dün sahada yoktu.
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