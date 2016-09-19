  1. Şanslıydık
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi

Kaleci Sabri!

Geçen sezona göre sadece Galatasaray daha kuvvetli. Başakşehir ise aynı düzeyde. Onun dışında bütün takımlar az ya da çok zayıflamış durumda. Akhisar, Merter'in yokluğuyla defansta bir derece aşağı indi. En iyi oyuncusu Douglao da olmayınca dirençsizdi. Beşiktaş orta sahası özellikle Gökhan İnler'in baskısı, Rodallega'ya pas trafiğini kesti. Beşiktaş Sosa'yı ama asıl olarak da Gomez'i çok arıyor ama hem diğer takımların zayıflaması hem de Caner'in katkısıyla oyun kalitesinin düşmesini puan olarak telafi ediyor. Marcelo, tıpkı Benfica maçındaki gibi topu yere vurdurduğu için Rodallega'ya pozisyon verdi. Cenk gol atmadığı sürece sahada yok. Ne duvar olabiliyor, ne ayağında top tutabiliyor ne de kafa topu alabiliyor. Olcay zaten topun sahibi olduğu için oynatılıyor demiştik. Onun durumu stabil yani kötü oynamıyor çünkü kapasitesi bu. Şenol Güneş, bu ısrarla Tolga gibi Olcay'ın da taraftarla gönül bağını koparacak diyoruz. Gökhan İnler'in gelişi takımın direncini arttırdı. Üstelik Atiba'da olmayan dikine pas atma özelliğine sahip. Ancak alan daralttığı için, dar alanda yeteneği olmayan Atiba kötü oynamaya başladı. İnler, Atiba'dan daha formda. Gökhan Gönül, güçsüz ve kuvvetsiz. İleri çıkamıyor, enerjisini tasarruflu olarak sadece defansta kullanıyor. Beşiktaş aslında iyi bir Oğuzhan'ın eksikliğini çok hissetti. Onun yaratıcılığı ve sürekliliği Talisca'da yok. Quaresma çok formsuz, daha da kötüsü eskiden hatırladığımız keyfine göre oynuyor havası. Talisca sol açık oynamaz ama santrforda denenebilir. Fiziği de oyun stili de buna uygun. Maçın en önemli noktalarından birisi kaleci Sabri'nin oynamasıydı. Doğma büyüme Trabzon Farozlu olan Sabri'ye yanlışlıkla Fabri dendiği için oynayamıyordu. Sabri dersek kaleyi alacaktır.

MAÇIN EN iYiSi CANER ERKİN
Sezonun flaş transferi dün yine çok iyiydi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY&CENK
Olcay ve Cenk Tosun dün sahada yoktu.

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