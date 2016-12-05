Yol Durumu
  1. Korkuyorum!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi

Bu neyin intikamı?

Selda abla, eşimin adı Yalçın. Çocukluktan beri bana aşıktı. Ben ise tutup başkasıyla evlendim. Bir yıl sonra boşandım. Aradan 3 yıl geçti Yalçın bana tekrar talip oldu. Eskiden ailesi beni çok severdi. Ama ne zaman ki oğulları ile iş ciddiye bindi, benden kötüsü yok.
Evlendiğim günden beri cehennem azabı çekiyorum. Mazide yaşanan her şeyi başıma kakıyor, bakkala bile yollamıyor. Son günlerde dövmeye başladı.
İkinci kocadan da ayrılırsam insanların ağzını kapatamam, ne yapmalıyım?
Rumuz; S.T.

S.U. CEVAP: Henüz ortada çocuk yokken hemen boşanmanı öneririm. Belli ki bu adam sana sevgi falan beslemiyor, tam tersi 'bir zamanlar tercih edilmemenin' öcünü alıyor.

KABUS EVDEN KURTUL
'Hiç olmadık kayınvalidenler olgun davransaydı, bir ihtimal onlardan yardım alabilirdin' derdim ama belli ki bu arkadaşlar da hırslarını hala yenememişler.
"İnsanlar ne der" diye düşünürken, unutma dayağı sen yiyorsun komşular değil.

Başımız belada
Selda Hanım, sizin vasıtanızla 'bazı hayvan severlere' sesleniyorum.
Lütfen oğlum gibi köpeklerinizi canavar haline getirmeyin. Oğlum köpeğini çiğ etle besliyor ki, insanları ısırsın diye. Kapıya gelen satıcı, kapıcı, komşu kimi bulsa ısırıyor köpek. Babamız yıllar önce öldü. Ana-oğul yalnız yaşıyoruz.
Evimiz bahçe katı, köpek güvende olmamız için ama bu köpek değil canavar! Oğlum duymadan şikayet etsem diyorum, zehirlerlerse diye de korkuyorum. Rumuz; Nazan

S.U. CEVAP: Belediyelere güven olmaz gerçekten zehirleyebilirler. Tavsiyem; oğlunuzu doktora, köpeğini de hayvan eğitimcisine götürün. Emin olun ikisi de tüm 'kötü huylarından' arınacaktır.
Köpeğin cinsini yazmamışsınız ama belli ki 'heybetli' bir guruba ait. Yani aramakurtarma elemanı bile olabilir.

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