Annemsiz daha iyiyiz
S.U. CEVAP: Emin ol nefret duygun geçici, bir tür ergenlik tezahürü. Şu dönemi atlatırsan, ana-kız muhabbetinin doyumsuzluğunu sen de tadacaksın inşallah. O zamana kadar babanla bir olup kadını üzmeyin. Ayrıca annen gitse, o evin halini düşünebiliyor musun?
ANNEYE DE UYARI
B.B'nin annesi gibi davranan hanımefendilere de bir uyarı; biliyorsunuz çocuklarımızın sonsuz iyiliğini isterken ayarını kaçırdığımız tavrımız maalesef 'evladımızı sevmediğimiz ve istemediğimiz' şeklinde yanlış algılanıyor. Özellikle 'anne sütü' diye başlayan 'başa kakma' nutuklarından acilen vazgeçmeliyiz.
ESKİ SEVGİLİ ELTİM OLDU!
İlan şirketinde çalışırken, medya müdürümüze aşık oldum. Onun ilgisi başka bir kızaydı. Sonra beni kendi servisine aldı. Çıkmaya başladık. Diğer kız kıskançlığından sevgilimin amcaoğlunu ayarttı ve nişan taktılar. Şimdi bizim de evlenme durumumuz var. İki çift bundan sonra hep karşılaşacağız, nasıl olacak bilmiyorum! Rumuz; Merve
S.U. CEVAP: Şöyle olacak; "Bu kız çayı sana verirken neden elleriniz birbirine değdi? Demek ki hala birbirinizi seviyorsunuz, ben fazlalığım!" "Bak amcaoğlu, geçmişte ne yaşadınız bilmem ama artık o benim karım!" "Yeteeeer! Kafayı mı yediniz lan! Ben vazgeçtim çekip gidiyorum, ne haliniz varsa görün!" Son sözü müstakbel kocan söylüyor. En iyisi bir araya gelmeden yaşamak galiba...
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- Selda Uskan
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