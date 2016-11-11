Kendimi kanıtlayamıyorum!
S.U. CEVAP: Evin en yumuşak kanepesine otur. Ütü masasını boyuna göre alçalt. Bir yanına ütülenmemiş çamaşırları al, ütüledikçe diğer tarafına katlayıp koy. Bir yandan da 'Çile bülbülüm çile' şarkısını sonuna kadar açıp dinle ki aynı zamanda mesaj gereken yere ulaşsın.
SİZE ŞAHİT GEREKİR
Kaynananın ağzını kapatmaya gelince; bir hafta kadar gündüzleri işi ağırdan al, akşam olup kayınpederin ve kocan kapıda belirince saldır işlere. Böylece şahitler huzurunda hamaratlığın tescil edilmiş olacaktır.
TEDAVİYE YANAŞMIYOR
23 yaşındayım annemle geçinemiyoruz. Zamanında babam annemi aldattı, boşandılar. Annem yarı çatlak oldu. Çevremizde adı deliye çıktı. Herkese karşı nefret besliyor. Küçükken çok dayağını yedim. Hatta makasla üstüne yürümüştüm. Annemle ilgili tek bir iyi şey söyleyebilirim, namusuna düşkündür. Ama bir arada yaşamak çok zor ne yapmalıyım bilmiyorum. Rumuz; M. Ali
S.U. CEVAP: Şu 'makas' hadisesi canımı sıktı. Bu, senin de psikolojik desteğe ihtiyacın var demektir. Anneni doktora gitmeye razı etmeyi ise bir tek sen başarabilirsin; "Hadi anne birlikte gidelim, hayatımızı bundan sonra daha mutlu yaşayalım, bak birbirimizden başka kimsemiz yok vs" şeklinde ikna edebilirsin. İstersen annenle de konuşabilirim.
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- Selda Uskan
- Kendimi kanıtlayamıyorum!
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