Lüks araca beddua etti
S.U. CEVAP; Verdiğin örnek, arkadaşının karakteriyle ilgili öyle bir ipucu ki, hala nasıl berabersin şaştım. Böyle bir kadın güzellikten yıkılsa, yetenekten ölse ne yazar, vicdan sıfır. Vicdan ki, bilirsin insanda olması gereken birinci haslet.
ÖNYARIGILI OLMAMAK
Kafamda hafifletici sebepler arıyorum... Belki de çocukluğu yokluk içinde geçmiştir ve çoğu şeye özlem duyuyordur ve sadece ifade etme biçimi yanlıştır. Yine de karar senin.
ÇOCUĞUMU ÖZLÜYORUM!
18 yaşında sevdiğim gençten hamile kaldım, evlilik arifesinde kendisi kazada öldü. Ailem reddetti. Şimdi bir evde yatılı hizmetçilik yapıyorum. Oğluma bir arkadaş bakıyor. Ev sahibi hanım iyi yürekli biri, acaba çocuğumu da yanıma almayı teklif etsem ne der? Ama ya işten çıkarırsa? Siz konuşur musunuz? Rumuz; Süreyya
S.U. CEVAP; Seve seve konuşurum, hatta yalvarırım... Ama ev şartlarının müsait olması lazım. Hoş sana verilen odada, yanına kıvrılır yatar. Ayrıca bir lokma çocuğun yediğinden içtiğinden ne olur? Hele de uslu bir çocuksa aranızda yaşayıp gider. Zamanında benim de bir yardımcım vardı, bebeği dört yıl boyunca evimizin neşesi olmuştu. İnşallah seninki de öyle olur.
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- Selda Uskan
- Lüks araca beddua etti
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