  1. Kıyametler kopuyor
Selda Uskan Selda Uskan
  • 08 Kasım 2016, Salı

Çirkin arkadaş tercihim!

Selda Hanım, aslında güzel kadınım ama çevremde başka güzel kadın olsun istemiyorum. 16-17'li yaşlarımda çok sevdiğim bir genç vardı, en yakın arkadaşıma kaptırmıştım. O gün bu gündür arkadaşlarımı çirkinlerden seçerim. Eşimi güzel arkadaşımla tanıştırmam. Apartmana güzel komşu taşınsa sinirden ölüyorum. Fikrinizi merak ettim. Rumuz; F. B.

S.U. CEVAP; Ömür boyu 'arkadaşım, eşimi elimden alacak' kabusuyla yaşamışsınız ama haklısınız. Sözünü ettiğiniz kompleksi, kadın olarak hepimiz zaman zaman tattık, ne fena bir şey olduğunu biliriz.

TERCİHİ DOĞRU YAPMAK
Galiba böyle bir sorun yaşamamak için en başta arkadaşın ve hatta kocanın 'çirkin olup olmamasından çok, sağlam karakterli olanını' tercih etmek gerekiyor. Böylece karşımızdaki kadında kıskanacağımız değer, güzellikten çok aklı fikri ve donanımı oluyor ki bununla baş etmek daha kolay.

KADERİME AĞLIYORUM
Oğlum madde bağımlısı. Doğduğunda otobana yakın bir evde oturuyorduk. "Egzoz dumanında çocuk büyütmem" dedim zengin muhite taşındık. Oğlum burada arkadaş kurbanı oldu. O kıyamadığım ciğerlerine şimdi zehir çekiyor. "Oğlumu nasıl kurtarırım" diye sormuyorum, sadece içimi dökmek istedim. Rumuz; Altın

S.U. CEVAP; Seni o kadar iyi anlıyorum ki! Ama 'çocuğum kurtulamaz' fikrine asla katılmıyorum. Bu konuda çok araştırma yaptım (hatta kitap bile yazdım) ve azimle üzerine gidildiğinde gençleri bu zehrin pençesinden alabileceğimizi bizzat gördüm. Lütfen vereceğim mail adresinden benimle irtibat kur. Oğlunla konuşmak istiyorum. seldatosun@gmail.com
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