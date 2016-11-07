Kıyametler kopuyor
S.U. CEVAP; Koskoca toplum değişim içinde, yepyeni ufuklara yelken açmışız; sen küçücük çekirdek aileni mi kurtaramayacaksın? Yapma gülüm, az biraz gayretle her şeyin üstesinden gelebilirsin. Önemli olan sabır ve azim.
KOCANI ŞAŞIRT
Mesela şunu dene; kocan ne yaparsa yapsın, sevgi ve hoşgörü ile yaklaş, şaşırt. Emin ol bir süre sonra hareketlerinden utanacaktır. Oğluna gelince, yeni dönemde artık gençlere iş imkanı doğdu. Onu da halledersen, belki evin cennet bahçesi olmaz ama en azından yaşanılır hale gelir.
CEVAP ARIYORUM
4 yıllık ilişkimiz bitti. Erkek arkadaşım beni terk etti. Önceleri o benim peşimden koşmuştu. Şimdi terk edilen ben oldum. Üstelik ortada hiçbir sebep yok. Sürekli 'Neden, neden' diye soruyorum kendime. Cevabım sadece büyük bir yürek acısı. Rumuz; Kilolu
S.U. CEVAP: Moralini bozacağım ama gerçek şu ki, 'aşkın tek bir katili var, eskimişlik!' Gerisi hikaye. Çünkü bazen ihanet bile çifti ayırmaya yetmeyebiliyor. Bu durumda ya bizler kendimizi karşı tarafa çarçabuk 'anlatıyor ve hiçbir gizem bırakmıyoruz' ya da erkekler için aynı kalıptan çıkma varlıklarız, raf ömrümüz kısa oluyor. Ama yine de barışmanızı dilerim. Tabii sadece sizin mutlu olmanız için.
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- Selda Uskan
- Kıyametler kopuyor
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