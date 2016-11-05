  1. Meçhule adım adım…
Selda Uskan Selda Uskan
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi

Gençlere sesleniyorum!

Evini terk eden gençlere seslenmek istiyorum. Oğlum da kaçmıştı ama bulduk. Komşunun çocuğu ile Ankara'dan İstanbul'a gitmişler. Sebep, özgür yaşamakmış! Bu yaşta neyin özgürlüğü? Sizler şanslısınız, dilediğiniz yere gidip, dilediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Biz, ana-babamızdan korkardık ama ne oldu, başımıza bir şey gelmeden yuvalarımızı kurduk, iş güç sahibi olduk! Gençler, dünya artık tehlikeli bir yer. Rumuz; Nermin K.

S.U. CEVAP; Haklısınız Nermin hanım; evlatlarımıza 'özgürlüğün fazlasının dejenerasyona davetiye çıkarmak olduğunu' mutlaka öğretmeliyiz. Ama onlar kartal gibi uçmak isterken, ipleri elimizde koyunlar olmalarını da istemeyelim.

ÖZGÜRLÜK ALANI
Çocuğun istediği özgürlük alanı, ebeveynin sunduğu alanın neredeyse 100 katı. Bu yüzden hangi gence sorsan 'Ailem beni daraltıyor' der. İdeal olan, otoriteden uzak ve temelinde sevgi olan bir yaklaşımla çocuklarımızı eğitmek. Allah hepimize kolaylıklar versin.

SATIN MI ALIYORUZ?
Yıl olmuş 2016 hala 'başlık parası' ödemeye mecbur kalıyoruz. Sevdiğim kızla 3 yaşından beri birbirimize aşığız. Askerden geldim, ilk işim istemek oldu. Ama kayınpeder dedi ki, "Sen askerdeyken kızımı sözledik, başlık parasını bile aldık. Sen bul o parayı sana vereyim!" yuh değil mi be abla? Rumuz; Çaresiz

S.U. CEVAP; Kırsal kültürümüzde varolan bir yan gelirden söz ediyorsun. Ama maalesef kız tarafı bunu 'çocuğumuzu yetiştirirken masraf ettik' diyerek kendinde hak olarak görüyor. Yani sen parayı bastıracaksın, kayıngiller kızlarını verecek. Biz de bu köşelerde 'kadın, satın alınan meta değildir' diyerek kafa ütülemeye devam edeceğiz.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar