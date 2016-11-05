Gençlere sesleniyorum!
S.U. CEVAP; Haklısınız Nermin hanım; evlatlarımıza 'özgürlüğün fazlasının dejenerasyona davetiye çıkarmak olduğunu' mutlaka öğretmeliyiz. Ama onlar kartal gibi uçmak isterken, ipleri elimizde koyunlar olmalarını da istemeyelim.
ÖZGÜRLÜK ALANI
Çocuğun istediği özgürlük alanı, ebeveynin sunduğu alanın neredeyse 100 katı. Bu yüzden hangi gence sorsan 'Ailem beni daraltıyor' der. İdeal olan, otoriteden uzak ve temelinde sevgi olan bir yaklaşımla çocuklarımızı eğitmek. Allah hepimize kolaylıklar versin.
SATIN MI ALIYORUZ?
Yıl olmuş 2016 hala 'başlık parası' ödemeye mecbur kalıyoruz. Sevdiğim kızla 3 yaşından beri birbirimize aşığız. Askerden geldim, ilk işim istemek oldu. Ama kayınpeder dedi ki, "Sen askerdeyken kızımı sözledik, başlık parasını bile aldık. Sen bul o parayı sana vereyim!" yuh değil mi be abla? Rumuz; Çaresiz
S.U. CEVAP; Kırsal kültürümüzde varolan bir yan gelirden söz ediyorsun. Ama maalesef kız tarafı bunu 'çocuğumuzu yetiştirirken masraf ettik' diyerek kendinde hak olarak görüyor. Yani sen parayı bastıracaksın, kayıngiller kızlarını verecek. Biz de bu köşelerde 'kadın, satın alınan meta değildir' diyerek kafa ütülemeye devam edeceğiz.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Gençlere sesleniyorum!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Meçhule adım adım… 03 Kasım 2016, Perşembe Selda abla 34 yaşındayım. Anne ve babamı küçük yaşta kaybettim. Kız kardeşimi büyüttüm. Kısmetim çıktı ama evlenmedim....
- Harcanmış hayatlar... 01 Kasım 2016, Salı Selda hanım, sizi kendime yakın buluyorum. Bakın siz ne güzel okumuşsunuz, gazeteci olmuşsunuz ama herkes şanslı...
- Önceleri kabullenmiştim 31 Ekim 2016, Pazartesi Eşimle 6 yıllık evliyiz. Bizim köylümüzdü, küçük yaşta İstanbul'a göçmüşlerdi. Sonradan çok zengin oldular. Kayınvalidemler...
- Kader değil akılsızlık! 30 Ekim 2016, Pazar Onu çok sevdim ve kocamı boşadım. İlk tokatını flört ederken yedim. Yalvardı yakardı affettim. Oğlumla ortada...
- Yol ayrımındayım! 29 Ekim 2016, Cumartesi Beni seven biriyle mi evleneceğim, benim sevdiğim biriyle mi? Şöyle açayım Selda abla; iki yıldır deli gibi aşık...