Meçhule adım adım…
S.U. CEVAP; Bazen düşünüyorum, acaba okurlara "Böyle yap veya yapma" diyerek kaderiyle mi oynuyoruz? Hoş biz ne söylesek insanlar kendi bildiğini yapıyor ama ya karşımızdaki her sözden etkilenecek yapıdaysa?
YALNIZ DA YAŞANIR
Neyse, günahımızı çıkardıktan sonra konuyla ilgili tecrübelerimizi aktaralım. Belli ki bu genç, geçmişte reddedilmenin intikamını alıyor. Biraz daha tanımanı, devamı gelirse terk etmeni öneririm.
TEYZEMİN KIZINI SEVİYORUM
Selda abla söyleyeceğin şeyi ben peşinen diyeyim. Evet biliyorum akraba evliliği hatadır. Çocuklarımız sakat doğabilir. Ama teyzemin kızıyla birbirimizi deliler gibi seviyoruz. Bu yıl lise bitiyor, işim hazır. Ailelerimiz evlilik kararı aldığımızı bilmiyor. Ne şekilde anlatalım, bize akıl versene. Rumuz; Sonsuz aşk
S.U. CEVAP; Akraba kızı kenarda dursun. Yedi göbek öte kızları da bir süre unutman gerekiyor hayatım. Ne demek 18 yaşında evlenip, sorumluluk almak, daha doğrusu alamayıp iki tarafı da perişan etmek? Ayrıca haklısın ileride çocukların sakat doğabilir. Ama sandığın gibi genlerden çok 'babalarının' bu sakat düşüncesinden kaynaklanacaktır. Seni doğru kararlar almaya davet ediyorum.
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- Selda Uskan
- Meçhule adım adım…
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