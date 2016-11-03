  1. Harcanmış hayatlar...
Selda Uskan Selda Uskan
  • 03 Kasım 2016, Perşembe

Meçhule adım adım…

Selda abla 34 yaşındayım. Anne ve babamı küçük yaşta kaybettim. Kız kardeşimi büyüttüm. Kısmetim çıktı ama evlenmedim. Geçen yıl kardeşim yuvasını kurdu. Zamanında reddettiğim bir genç vardı. Benden 10 yaş küçüktü, hatta intihara bile kalkışmıştı. Hala beni beklediğini söylüyordu. Sonunda aramızda nişanlandık. Ama ailesi istemiyor. Sorunum şu; Nişanlım çok kıskanç, psikopatlık derecesinde. Şimdiden tokadını yedim. Ama ayrılırsam dedikodu çıkar. Bir de yalnız kalmaktan korkuyorum. Rumuz; Kararsız

S.U. CEVAP; Bazen düşünüyorum, acaba okurlara "Böyle yap veya yapma" diyerek kaderiyle mi oynuyoruz? Hoş biz ne söylesek insanlar kendi bildiğini yapıyor ama ya karşımızdaki her sözden etkilenecek yapıdaysa?

YALNIZ DA YAŞANIR
Neyse, günahımızı çıkardıktan sonra konuyla ilgili tecrübelerimizi aktaralım. Belli ki bu genç, geçmişte reddedilmenin intikamını alıyor. Biraz daha tanımanı, devamı gelirse terk etmeni öneririm.

TEYZEMİN KIZINI SEVİYORUM
Selda abla söyleyeceğin şeyi ben peşinen diyeyim. Evet biliyorum akraba evliliği hatadır. Çocuklarımız sakat doğabilir. Ama teyzemin kızıyla birbirimizi deliler gibi seviyoruz. Bu yıl lise bitiyor, işim hazır. Ailelerimiz evlilik kararı aldığımızı bilmiyor. Ne şekilde anlatalım, bize akıl versene. Rumuz; Sonsuz aşk

S.U. CEVAP; Akraba kızı kenarda dursun. Yedi göbek öte kızları da bir süre unutman gerekiyor hayatım. Ne demek 18 yaşında evlenip, sorumluluk almak, daha doğrusu alamayıp iki tarafı da perişan etmek? Ayrıca haklısın ileride çocukların sakat doğabilir. Ama sandığın gibi genlerden çok 'babalarının' bu sakat düşüncesinden kaynaklanacaktır. Seni doğru kararlar almaya davet ediyorum.
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