  1. Önceleri kabullenmiştim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 01 Kasım 2016, Salı

Harcanmış hayatlar...

Selda hanım, sizi kendime yakın buluyorum. Bakın siz ne güzel okumuşsunuz, gazeteci olmuşsunuz ama herkes şanslı değil. Mesela ben! Çok başarılıydım ama ağabeylerim okutmadı. Sonra istemediğim birine verdiler, 4 çocuğumuz oldu. Kocamı iş kazasında kaybettim. Dikiş diktiğinizi biliyorum, orada da benzeşiyoruz. Ben de yıllarca mahalle terziliği yaptım. Aç açık kalmadım ama çok mutsuz oldum. Herkes yuvasını kurdu, beni yalnız bıraktılar. Yerimde olsanız bu yaştan sonra evlilik yapar mıydınız? Kısmetim çıktı da... Rumuz; Firuzan

S.U. CEVAP; İleri yaşta evlilik yapmak biraz zor. Her ne kadar ruhumuz gençse de ortada bir gerçek var, bedensel enerjimiz tükenmekte.

NEDEN OLMAZ?
Ayrıca bu iş için hummalı bir mesai gerekiyor, bu da ekstra vakit ayırmak demek. Şahsen bu saatten sonra ele karışmak yerine biraz tembellik edip, vaktimi kendime harcamayı isterim. Tabii yine de tercih sizin.

AİLE İÇİ SORUNLAR
Selda hanım iki elti geçinemiyoruz. Esas sorun eşlerimiz. Onunki ağabey olduğu için benim eşime eziyet ediyor. İş yerinde patronluk taslıyor. Aynısını eltim de bana yapıyor. Sonra çocuklarımız kıyaslanıyor, ezilen taraf hep biz oluyoruz. Bu kabustan kurtulmam gerekiyor ama nasıl? Rumuz; S. Çakmak

S.U. CEVAP; "Evinizi bir an önce ayırın" diyeceğim, "Sanki ben düşünmedim" diye sinir yapacaksın. "O zaman küçük, büyüğüne saygı gösterecek ve alttan alan taraf olacak" şeklinde klasik bir çözüm önereceğim ki o da seni çıldırtacak. Geriye tek şey kalıyor, olan biteni görmezden gelip hayatınızı yaşayacaksınız.
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