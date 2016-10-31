  1. Kader değil akılsızlık!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi

Önceleri kabullenmiştim

Eşimle 6 yıllık evliyiz. Bizim köylümüzdü, küçük yaşta İstanbul'a göçmüşlerdi. Sonradan çok zengin oldular.
Kayınvalidemler beni istedi ailemden, birbirimizi hiç görmeden evet dedim.
Şimdi 5 yaşında oğlumuz var. Kocamın çapkınlıkları hiç bitmedi. Evlendiğimizde bile metresi vardı. Açık açık da söyledi.
Ailesi istemediği için evlenememişler.
O zaman kabul ettim ama artık dayanamıyorum. Rumuz; K.Y

S.U. CEVAP; Kızacaksın ama kabul et ilk yanlışı 'İstanbul'da iyi bir hayat yaşamak uğruna' sen yapmışsın. Ve karşılığını ne yazık ki 'sevgisizlik' olarak görüyorsun.

EŞİNE DE YAZIK OLMUŞ!
Tabii evliliğinizde tek mutsuz olan sen değilsin; sevdiği kadınla yuva kuramayan eşin de mutsuz. Yüreğinin daha az acımasını istiyorsan, bu saptamayı karısı gibi değil, erkek çocuğu anası olarak yapmalısın.
Sonuç; 'eşinin ileride o kadını unutup seni seveceğini' umut etmekten başka çare görünmüyor.
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