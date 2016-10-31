Önceleri kabullenmiştim
Kayınvalidemler beni istedi ailemden, birbirimizi hiç görmeden evet dedim.
Şimdi 5 yaşında oğlumuz var. Kocamın çapkınlıkları hiç bitmedi. Evlendiğimizde bile metresi vardı. Açık açık da söyledi.
Ailesi istemediği için evlenememişler.
O zaman kabul ettim ama artık dayanamıyorum. Rumuz; K.Y
S.U. CEVAP; Kızacaksın ama kabul et ilk yanlışı 'İstanbul'da iyi bir hayat yaşamak uğruna' sen yapmışsın. Ve karşılığını ne yazık ki 'sevgisizlik' olarak görüyorsun.
EŞİNE DE YAZIK OLMUŞ!
Tabii evliliğinizde tek mutsuz olan sen değilsin; sevdiği kadınla yuva kuramayan eşin de mutsuz. Yüreğinin daha az acımasını istiyorsan, bu saptamayı karısı gibi değil, erkek çocuğu anası olarak yapmalısın.
Sonuç; 'eşinin ileride o kadını unutup seni seveceğini' umut etmekten başka çare görünmüyor.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Önceleri kabullenmiştim
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kader değil akılsızlık! 30 Ekim 2016, Pazar Onu çok sevdim ve kocamı boşadım. İlk tokatını flört ederken yedim. Yalvardı yakardı affettim. Oğlumla ortada...
- Yol ayrımındayım! 29 Ekim 2016, Cumartesi Beni seven biriyle mi evleneceğim, benim sevdiğim biriyle mi? Şöyle açayım Selda abla; iki yıldır deli gibi aşık...
- Selam verse yeter! 28 Ekim 2016, Cuma Sen yaz abla o anlar, biliyorum seni takip ediyor. Abla sevmekle kara sevda arasında fark varmış... Ben ikisini...
- Dört kişilik tiyatro 26 Ekim 2016, Çarşamba Mahalleye bir kız taşındı, ilk günden beri peşindeyim. Ruh ikizim dediğim kankamı görevlendirdim, 'kızın bana karşı...
- Maaşı iki eve yetmez 24 Ekim 2016, Pazartesi Eşim yıllar önce evi terk etti. İki çocuğumu tek başıma büyüttüm. Oğlumu yüksek okul mezunu yaptım. Üç ay önce...