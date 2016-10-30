Kader değil akılsızlık!
İlk tokatını flört ederken yedim. Yalvardı yakardı affettim. Oğlumla ortada kalmamak için evlendim. Bütün paramı 'işe yatıralım' diyerek aldı sonra iflas etti. Tabii boşanmak istedi. 'Paramı ver ayrılırım' dedim, elmacık kemiğimi kırdı.
Sonunda eşyaları alıp kaçtı. Ben ise bu yaşta çalışıp oğluma bakıyorum. Kadınları böyle erkeklere karşı uyarmak için yazdım.
Rumuz Hayat T.
S.U. CEVAP; Geçmiş olsun, aslında bana söyleyecek laf bırakmamışsınız.
Yaşadığınız gerçekten kadın için ağır bir dram ve ders niteliğinde. Ve kader olmadığı konusunda hemfikirim.
AŞK, ŞUUR KAYBIDIR
Çoğumuz gibi sizin de başınıza gelmiş.
Bu tip şuursuz aşkların, hele de 40'ından sonra yaşanırsa verdiği kayıp büyük oluyor. Burada en şanssız kişi ise oğlunuz, anlattıklarınıza göre yazık etmişsiniz. Belki bundan sonra sadece onun için yaşarsınız.
GALİBA EVLATLIĞIM...
Selda abla şu anda televizyonda uzaylı filmi izliyorum. 11 yaşındayım, bazen uzaylı olduğuma inanıyorum. Anne babama benzemiyorum. Suratım uzaylı gibi sivri. Annemler beni seviyor ama kardeşimi daha çok seviyorlar. Rüyamda uzaylı ailemi görüyorum. Uçan daire resimleri çiziyorum. Uzaylı değilsem bile kesin evlatlık almışlardır.
Rumuz Emre
S.U. CEVAP; Sağ olsunlar yerli dizilerimiz sayesinde ülkenin yarısı evlatlık alındıkları konusunda şüpheye düşmüş durumda. Benim oğlum da küçükken (Marianna dizisi vardı) buna inanmıştı ve gerçeği uzun süre anlatamamıştık. Yapma evlatçığım, belli ki insanoğlu insansın ve üstelik seni bu kadar sevdiklerine göre o evin çocuğusun. En iyisi büyükanne ve büyükbabanla konuş, bir de onlar anlatsın sana.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Kader değil akılsızlık!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yol ayrımındayım! 29 Ekim 2016, Cumartesi Beni seven biriyle mi evleneceğim, benim sevdiğim biriyle mi? Şöyle açayım Selda abla; iki yıldır deli gibi aşık...
- Selam verse yeter! 28 Ekim 2016, Cuma Sen yaz abla o anlar, biliyorum seni takip ediyor. Abla sevmekle kara sevda arasında fark varmış... Ben ikisini...
- Dört kişilik tiyatro 26 Ekim 2016, Çarşamba Mahalleye bir kız taşındı, ilk günden beri peşindeyim. Ruh ikizim dediğim kankamı görevlendirdim, 'kızın bana karşı...
- Maaşı iki eve yetmez 24 Ekim 2016, Pazartesi Eşim yıllar önce evi terk etti. İki çocuğumu tek başıma büyüttüm. Oğlumu yüksek okul mezunu yaptım. Üç ay önce...
- Sözüm zengin kızlara 23 Ekim 2016, Pazar Yoksul gençlerin temsilcisi olarak kendilerine bazı sorularım var: Birincisi, neden ille de paralı adamları tercih...