  1. Selam verse yeter!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi

Yol ayrımındayım!

Beni seven biriyle mi evleneceğim, benim sevdiğim biriyle mi? Şöyle açayım Selda abla; iki yıldır deli gibi aşık olduğum genç var. Ama kedi köpek gibi kavga ediyoruz. O tam tersi bana karşı ilgisiz ama ayrılmıyor da. 22 yaşıma geldim, bıraksam böyle devam edecek. Şimdi biri var bana aşık oldu görücü gelmek istiyorlar. Durumları iyi, iyi hayat yaşarım. Tabi diğerini aklımdan çıkarabilirsem! Herkesten yorum bekliyorum. Rumuz; T.Tanır

S.U. CEVAP; Al sana ilk yorum; ikisini de bırak yoluna yalnız devam et. Bu yol sadece sana ait olsun. Bak meslek lisesi bitirmişin, önce işe gir, başarının tadına var, kendine güvenin gelsin.

EVLİLİK KAÇMIYOR
Geride bıraktığın iki namzede de kafan takılmasın, tek taraflı sevgiyle yuva kurulmaz. İlle de 'aşk veya mantık' seçimi yapmak zorunda değilsin yani. Neden ikisini de aynı erkekte bulmayasın ki?

DOĞUM BENİ ÜRKÜTÜYOR
6 aylık hamileyim, sezaryen istiyorum. Ama kayınvalidem normal doğum için baskı yapıyor. Tabii acıyı kendisi çekmeyecek. Ne olur yazar mısınız şu kaynanalar, gelinlerin her şeyine karışmasın. Bir de öyle korkuyorum ki; nasıl doğuracağım ben? Rumuz; Yavru

S.U. CEVAP; Önce kayınvalidene gönül koyma, senin ve evladının iyiliği için söylüyor. Ayrıca sen ve bebeğin risk taşımıyorsan neden normal yoldan yapmayasın ki? Korkularına gelince; bir okul çıkışı git öğrencilere bak. Her biri nasıl doğmuşsa seninki de öyle doğacaktır inan. Kolay doğum içinse, daha hareketli olman gerekiyor. Ben mesela 8 aylık hamileyken kayınvalidemin halılarını yıkardım. Üstelik çok genç bir anne adayı da değildim. Ama oğlumu yarım saatte dünyaya getirdim. Darısı başına.
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