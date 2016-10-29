Yol ayrımındayım!
S.U. CEVAP; Al sana ilk yorum; ikisini de bırak yoluna yalnız devam et. Bu yol sadece sana ait olsun. Bak meslek lisesi bitirmişin, önce işe gir, başarının tadına var, kendine güvenin gelsin.
EVLİLİK KAÇMIYOR
Geride bıraktığın iki namzede de kafan takılmasın, tek taraflı sevgiyle yuva kurulmaz. İlle de 'aşk veya mantık' seçimi yapmak zorunda değilsin yani. Neden ikisini de aynı erkekte bulmayasın ki?
DOĞUM BENİ ÜRKÜTÜYOR
6 aylık hamileyim, sezaryen istiyorum. Ama kayınvalidem normal doğum için baskı yapıyor. Tabii acıyı kendisi çekmeyecek. Ne olur yazar mısınız şu kaynanalar, gelinlerin her şeyine karışmasın. Bir de öyle korkuyorum ki; nasıl doğuracağım ben? Rumuz; Yavru
S.U. CEVAP; Önce kayınvalidene gönül koyma, senin ve evladının iyiliği için söylüyor. Ayrıca sen ve bebeğin risk taşımıyorsan neden normal yoldan yapmayasın ki? Korkularına gelince; bir okul çıkışı git öğrencilere bak. Her biri nasıl doğmuşsa seninki de öyle doğacaktır inan. Kolay doğum içinse, daha hareketli olman gerekiyor. Ben mesela 8 aylık hamileyken kayınvalidemin halılarını yıkardım. Üstelik çok genç bir anne adayı da değildim. Ama oğlumu yarım saatte dünyaya getirdim. Darısı başına.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Yol ayrımındayım!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Selam verse yeter! 28 Ekim 2016, Cuma Sen yaz abla o anlar, biliyorum seni takip ediyor. Abla sevmekle kara sevda arasında fark varmış... Ben ikisini...
- Dört kişilik tiyatro 26 Ekim 2016, Çarşamba Mahalleye bir kız taşındı, ilk günden beri peşindeyim. Ruh ikizim dediğim kankamı görevlendirdim, 'kızın bana karşı...
- Maaşı iki eve yetmez 24 Ekim 2016, Pazartesi Eşim yıllar önce evi terk etti. İki çocuğumu tek başıma büyüttüm. Oğlumu yüksek okul mezunu yaptım. Üç ay önce...
- Sözüm zengin kızlara 23 Ekim 2016, Pazar Yoksul gençlerin temsilcisi olarak kendilerine bazı sorularım var: Birincisi, neden ille de paralı adamları tercih...
- Yaşlanmadan öleyim! 22 Ekim 2016, Cumartesi Selda abla annem menopozunu bir türlü atlatamadı. Sağlığını da kaybetti aklını da. Önce babama taktı, 'Başka bir...