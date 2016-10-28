Selam verse yeter!
S.U. CEVAP; Türkünün devamını da biliyorsun sanırım 'Ne söylesem boşa Leyla'm' diyor. Artık ne söylesen, ne söylesek boş. Demek ki mutluluğu yuvanda aramanın ve duyguların en yücesi 'çocuk sevgisini' tatmanın vaktidir.
GERİYE KALAN...
Diğer yanda böyle sevdaların sonunda geriye iyi şeyler de kalır; hüzünlü ama yaşayan bir yürek! Ki her şartta odun kalpli olmaktan iyidir, insanı hayata bağlar. Hadi bakalım evlat hayata bağlanma sırası sende...
GÜZEL GİYİNMEK İSTİYORUM
Önce annem suçlardı, şimdi kayınvalidem üstüme geliyor. Çocukluğumdan beri güzel giyinmeye meraklıyım. Ucuz olsun ama bir giydiğimi bir daha giymek istemem. Kocam karışmıyor, annesi çöp alsam kıyamet koparıyor. Bir daha genç olmayacağım ki! Ayrıca insanın aklı vitrinlerde kalıyor. Yasaklasınlar o zaman giyim reklamlarını, dükkan vitrinlerini kapasınlar. Rumuz; N. İ. L.
S.U. CEVAP; Şaşırmayayım diyorum, her seferinde beni şaşırtıyorsunuz. Öncelikle adam ticaret yapıyor dükkanını niye kapasın? Yani o yasağı senin koyman lazım. Bu da nefsini kontrol altına almakla olur. Ayrıca bu kadar biçki-dikiş kursu varken, neden hala hazır giyime mahkumsunuz ki? 10 yaşında kendi kendine dikiş dikmeyi öğrenen biri olarak anlamakta gerçekten zorlanıyorum.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Selam verse yeter!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Dört kişilik tiyatro 26 Ekim 2016, Çarşamba Mahalleye bir kız taşındı, ilk günden beri peşindeyim. Ruh ikizim dediğim kankamı görevlendirdim, 'kızın bana karşı...
- Maaşı iki eve yetmez 24 Ekim 2016, Pazartesi Eşim yıllar önce evi terk etti. İki çocuğumu tek başıma büyüttüm. Oğlumu yüksek okul mezunu yaptım. Üç ay önce...
- Sözüm zengin kızlara 23 Ekim 2016, Pazar Yoksul gençlerin temsilcisi olarak kendilerine bazı sorularım var: Birincisi, neden ille de paralı adamları tercih...
- Yaşlanmadan öleyim! 22 Ekim 2016, Cumartesi Selda abla annem menopozunu bir türlü atlatamadı. Sağlığını da kaybetti aklını da. Önce babama taktı, 'Başka bir...
- Cevabı olmayan soru 20 Ekim 2016, Perşembe Selda hanım, ben 27 yaşında evli ve kamu bankasında görev yapan biriyim. Çocuk sahibi olmayı hiçbir zaman düşünmedim....