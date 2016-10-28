  1. Dört kişilik tiyatro
Selda Uskan Selda Uskan
  • 28 Ekim 2016, Cuma

Selam verse yeter!

Sen yaz abla o anlar, biliyorum seni takip ediyor. Abla sevmekle kara sevda arasında fark varmış... Ben ikisini de tattım. Biri yüreğimi yaktı geçti, diğeriyle 4 senedir evliyim. Neşat Ertaş hocamın dediği gibi 'yazımı kışa çevirdi' (şu anda o türküyü dinliyorum) ve onu sonsuza kadar kaybettim biliyorum. Bir de de ki, 'Yapma kızım yazıktır bu çocuğa, bari selamını esirgeme!' Rumuz; Leylam

S.U. CEVAP; Türkünün devamını da biliyorsun sanırım 'Ne söylesem boşa Leyla'm' diyor. Artık ne söylesen, ne söylesek boş. Demek ki mutluluğu yuvanda aramanın ve duyguların en yücesi 'çocuk sevgisini' tatmanın vaktidir.

GERİYE KALAN...
Diğer yanda böyle sevdaların sonunda geriye iyi şeyler de kalır; hüzünlü ama yaşayan bir yürek! Ki her şartta odun kalpli olmaktan iyidir, insanı hayata bağlar. Hadi bakalım evlat hayata bağlanma sırası sende...

GÜZEL GİYİNMEK İSTİYORUM
Önce annem suçlardı, şimdi kayınvalidem üstüme geliyor. Çocukluğumdan beri güzel giyinmeye meraklıyım. Ucuz olsun ama bir giydiğimi bir daha giymek istemem. Kocam karışmıyor, annesi çöp alsam kıyamet koparıyor. Bir daha genç olmayacağım ki! Ayrıca insanın aklı vitrinlerde kalıyor. Yasaklasınlar o zaman giyim reklamlarını, dükkan vitrinlerini kapasınlar. Rumuz; N. İ. L.

S.U. CEVAP; Şaşırmayayım diyorum, her seferinde beni şaşırtıyorsunuz. Öncelikle adam ticaret yapıyor dükkanını niye kapasın? Yani o yasağı senin koyman lazım. Bu da nefsini kontrol altına almakla olur. Ayrıca bu kadar biçki-dikiş kursu varken, neden hala hazır giyime mahkumsunuz ki? 10 yaşında kendi kendine dikiş dikmeyi öğrenen biri olarak anlamakta gerçekten zorlanıyorum.
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