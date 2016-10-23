Sözüm zengin kızlara
İkincisi, unutmayın bu beyefendiler işleriyle kafayı bozarlar. Benim gibilerse ilgi-alaka ve aşk konusunda ömür boyu sevdikleri kadının yanında olurlar. Bu yüzden tekrar düşünün derim. Ayrıca bizlerle de evlenin ki ülkenin fakir-zengin uçurumu kapansın.
Rumuz: Love boy
S.U. CEVAP; Dünyanın en kutsal kurumu evlilikle ve en ulvi duygusu aşkla dalga geçmişsin ama 'çok çalışan kocanın eşine vakit ayıramadığı' konusunda biraz haklısın.
SADECE YOKSULLAR SEVMEZ
Veya sadece zenginler çalışmaz. Bildiğim kadarıyla adam evine üç kuruş daha fazla getireyim diye, değil karısına ilgi göstermek, tuvalete gidecek vakit bulamıyor. Ki biz böylelerine -zengin fakir fark etmezideal erkek diyoruz.
KARIM YUVA YIKMIŞ
Selda abla gurbette askerliğimi yaparken evlendim, birbirimizi fazla tanımadan yani. Sonra tesadüfen öğrendim, karım benden önce 3 çocuklu adamı karısından ayırmış!
Kadın sefil olmuş. Bizimkinin de adı çıkmış. Duyduğumdan beri uyumuyorum, şoktayım. 4 aylık bebeğim var, boşanamam. Ama kendisinden soğudum.
Herkese soruyorum ne yapayım?
Rumuz; Atagür
S.U. CEVAP; Gençlik hatası de, cahillik de affet. Hata tek taraflı değil, evlatlarını terk eden o koskoca adamın hiç mi suçu yok? Eşin çocuk yaştaymış ayrıca, belli ki aklına girmişler.
Yapacağın şey, geçmişi unutmak ve ortada kalan o çocuklara yardım etmek. Bu sana ve yuvana mutluluk olarak geri döner.
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- Selda Uskan
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