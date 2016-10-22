Yaşlanmadan öleyim!
S.U. CEVAP; Valla aşağı yukarı aynı... Çocuk dövmedik tabii fakat kocayı kıskandık. Nedeni de o dönemi 'Artık ben bittim' diye algılamamız. Ama menopoz her kadını farklı etkiler. Yaşadığı hayat şartları, mutlu olup olmaması belirtileri tetikleyebilir.
İLTİFAT EDİN
Şu anda annenin en çok ihtiyaç duyduğu şey, ilgi ve iltifat; sen hala çok güzelsin, bak sağlıklısın ve ne mutlu ki bizim annemizsin! "Babamın hali kalmadı" diyorsun ama bi zahmet kalacak ve her gece Ayhan Işık gibi yaklaşacak.
NİŞANLIM BİLMİYOR!
Amcamın oğlu ile iki yıl birlikte olduk. "Kimseye söyleme evleneceğimiz zaman ben söyleyeceğim" diye bani kandırdı. Sonra başka bir akraba kızıyla evlendi. Daha sonra ben de iki kişiyle çıktım. Şimdi evlenmek üzereyim tabii sözlüm bilmiyor. Nasıl anlatırım, anlayışla karşılar mı? Ya her şey ortaya çıkarsa? Mahvolurum Selda abla. Bana bir yol söyle. Rumuz; Bitiş
S.U. CEVAP; Önce bir soru; sözlünü gerçekten seviyor musun? Yoksa bu evlilik bir kaçış mı? Ve daha da önemlisi, hayatını paylaşacağın bu adam 'seni bu halinle kabul edecek, hatta bu tip şeyleri önemsemeyecek kadar' olgun mu? Cevapları sende evlat. Gençler keşke bu hatalara düşmeseler ama adı üstünde; gençlik...
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- Selda Uskan
- Yaşlanmadan öleyim!
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