  1. Kuşku benliğini sarmış
Selda Uskan Selda Uskan
  • 20 Ekim 2016, Perşembe

Cevabı olmayan soru

Selda hanım, ben 27 yaşında evli ve kamu bankasında görev yapan biriyim. Çocuk sahibi olmayı hiçbir zaman düşünmedim. Tek isteğim işimde kariyer yapmaktı. Ayrıca ekonomik özgürlüğümün olmasını istiyorum. Ama şimdi hamileyim, eşim ve kayınvalidem işi bırakıp çocuğumu büyütmemi istiyorlar. Bu benim ideallerime hiç uymuyor. İkisini de bir arada yürütebilirim ama kimseye anlatamıyorum. Rumuz; K ve Ç

S.U. CEVAP; Elbette ideal olan, kadının eve para girmesi ve hatta mesleğinde kariyer yapması! Ama karşılığında 'yeteri kadar ilgilenilmemiş çocukların dramını' da unutmamak gerekir.

BEBEĞİN ANNEYE İHTİYACI
Çünkü bir bakarsınız ne doğru dürüst çocuk yetiştirebilmişsiniz, ne de kariyer yapmışsınız. Laf da slogan olmaktan öteye geçememiş. Her şeyi düşünüp kararınızı öyle verin. Hiç olmadık bebeğinizin anneye muhtaç olduğu dönemde yanında olabilirsiniz.

GÖRÜMCE TAARRUZU
Selamlar... Ablacığım nişanlıyım ve görümcem şimdiden sorun. Beni bir türlü kardeşine layık görmüyor. İlk lafı şu oldu; "Kızım seni önce ben kabulleneceğim, ona göre benimle iyi geçin!" Nişanlıma şikayet ettim, az daha ayrılıyorduk. Evlenince altı üstlü oturacağız. Şimdiden korkuyorum. Nasıl davranmalıyım? Sonsuza kadar görüşmesem mi acaba? Rumuz; L. B.

S.U. CEVAP; Artık siz de biliyorsunuz ki, görümce müessesesi, kayınvalidenin konumu kadar görkemli olmasa da etkili bir merci. Hele de nişanlınızın ablası ise iki kat daha tehlikedesiniz (!) demektir. Şaka bir yana, kendisiyle geçinmenin yolunu bulmalısınız. Hediyeler, alttan almalar, iltifatlar ve derin bir hürmet onu da yola getirecektir, korkmayın.
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