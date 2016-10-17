  1. Önce eğitim, sonra hayal...
Selda Uskan Selda Uskan
  • 17 Ekim 2016, Pazartesi

Öz annesi sorun oluyor!

Üvey anneyim, oğlanın düğüne öz anne de gelecek. Aslında eskiden arkadaştık. Eşim mutsuzdu ve boşandı. Ben ancak 1 yıl sonra devreye girdim ama hala beni yuvasını yıkmakla suçluyor. Her fırsatta laf sokuyor. Bu savaşı nasıl kazanırım, bu kadını ailemden nasıl uzak tutarım lütfen taktik verin. Bir sürü yöntem denedim ama olmadı. Rumuz; Suzy

S.U. CEVAP; Yanlış anlamadıysam benden 'ana oğlu ayırmak için' bazı yöntemler bekliyorsunuz ki bilsem de söylemem. Şunu sorun kendinize; siz öz evladınızdan vazgeçer miydiniz? Bakın üvey çocuğunuzu bile paylaşmak istemiyorsunuz.

HAKLI OLDUĞUNUZ NOKTA...
O hanımefendi -biraz da geçmişin etkisiylehuzurunuzu kaçırmak hatta yuvanızı yıkmak isteyebilir. Bunu yaparken de her türlü savaş yöntemlerini kullanabilir. Kazanmak istiyorsanız, sadece mükemmel bir eş ve vazgeçilmez bir anne olmanız yeterli.

KAYINVALİDE İŞKENCESİ
Eşimin ailesi oğullarıyla evlenmeden önce beni çok severdi. Zaten görümcemle birlikte büyüdük. Şimdi kayınvalidem bana düşman gibi davranıyor. Görümcemin de aklına girdi, o da benimle görüşmüyor. Sebep olarak eşimi sömürüyormuşum, her bakımdan. Eşimi de kendi taraflarına çekerler diye korkuyorum. Rumuz; P.P

S.U. CEVAP; Anneler, oğullarının kendileri dışında bir kadına ilgi göstermesine, hizmette bulunmasına gönül koyarlar. Ama inan, altında yatan sadece evladın 'bütün gün çalışıp, bir de akşam eve gelince yorulacağı' kaygısıdır! Tabii bir de 'kadın boyunduruğu altına girmesi ve kişiliğinin zedelenmesi' konusunda hassastırlar. Anlayış gösterin, ileride siz de kayınvalide olacaksınız.
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