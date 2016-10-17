Öz annesi sorun oluyor!
S.U. CEVAP; Yanlış anlamadıysam benden 'ana oğlu ayırmak için' bazı yöntemler bekliyorsunuz ki bilsem de söylemem. Şunu sorun kendinize; siz öz evladınızdan vazgeçer miydiniz? Bakın üvey çocuğunuzu bile paylaşmak istemiyorsunuz.
HAKLI OLDUĞUNUZ NOKTA...
O hanımefendi -biraz da geçmişin etkisiylehuzurunuzu kaçırmak hatta yuvanızı yıkmak isteyebilir. Bunu yaparken de her türlü savaş yöntemlerini kullanabilir. Kazanmak istiyorsanız, sadece mükemmel bir eş ve vazgeçilmez bir anne olmanız yeterli.
KAYINVALİDE İŞKENCESİ
Eşimin ailesi oğullarıyla evlenmeden önce beni çok severdi. Zaten görümcemle birlikte büyüdük. Şimdi kayınvalidem bana düşman gibi davranıyor. Görümcemin de aklına girdi, o da benimle görüşmüyor. Sebep olarak eşimi sömürüyormuşum, her bakımdan. Eşimi de kendi taraflarına çekerler diye korkuyorum. Rumuz; P.P
S.U. CEVAP; Anneler, oğullarının kendileri dışında bir kadına ilgi göstermesine, hizmette bulunmasına gönül koyarlar. Ama inan, altında yatan sadece evladın 'bütün gün çalışıp, bir de akşam eve gelince yorulacağı' kaygısıdır! Tabii bir de 'kadın boyunduruğu altına girmesi ve kişiliğinin zedelenmesi' konusunda hassastırlar. Anlayış gösterin, ileride siz de kayınvalide olacaksınız.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Öz annesi sorun oluyor!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Önce eğitim, sonra hayal... 16 Ekim 2016, Pazar Selda abla, benim sesim çok güzel. Arkadaşlar sesimi İbrahim Tatlıses'e benzetiyor. Türkücü olmak istiyorum ve...
- Annem çıldırdı! 15 Ekim 2016, Cumartesi Erkekler için dünyanın sonu nedir bilir misin Selda abla? Sevdiği kadınla annesinin arasında kalmak! 2 aydır nişanlıyız,...
- Hastalığımda yalnızım 14 Ekim 2016, Cuma Selda hanım, 17 yıldır vicdansız ve acımasız bir eşle evliyim. Ben panik atak hastasıyım, ölüm duygusu yaşıyorum....
- Bir saniye evli kalmasın! 13 Ekim 2016, Perşembe Selda hanım televizyondan duydum Demet Şener de basketçi kocasından boşanıyormuş! Adam ihanet etmiş. Demet hanım...
- Kimsem yok desem... 12 Ekim 2016, Çarşamba Selda abla böyle dediğime bakmayın aslında kalabalık bir ailem var ama ne yazık ki kendimi çok yalnız hissediyorum....