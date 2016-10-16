  1. Annem çıldırdı!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 16 Ekim 2016, Pazar

Önce eğitim, sonra hayal...

Selda abla, benim sesim çok güzel. Arkadaşlar sesimi İbrahim Tatlıses'e benzetiyor. Türkücü olmak istiyorum ve bu yüzden okuldan soğudum. Babam bu duruma tepki gösteriyor. Okuman şart diyor. İmparator okumuş mu ki, inşaatlarda çalışıyormuş. Televizyonlardaki ses yarışmalarına nasıl katılırım? Veya keşfedilmek için kime gideyim? Beni bir dinleseler, ellerinden kaçırmak istemezler... Rumuz; Şöhret

S.U. CEVAP; Küçük İbo'cum baban doğru söylüyor okuman şart. Bu devirde ilkokul mezunu olarak kalmak, kendine yapacağın en büyük kötülük. İbrahim Tatlıses ise istisna. Üstelik günümüzde böyle bir inşaat işçisi örneği yok. Yeni ünlülerin hemen hepsi bir şekilde eğitim almış sanatçı gençler. Unutma senin de müziği anlaman ve insanlara layıkıyla anlatabilmen için alt yapının sağlam olması gerekiyor. Bunun yolu da tahsilden geçer.

DOĞURMAYACAĞIM
Yedi aylık hamileyim, sezeryan istiyorum. Ama eşimin annesi normal doğum yapmazsan evine uğramam diyor. Tabii acıyı kendisi çekmeyecek. Ne olur yazar mısınız şu kaynanalar, gelinlerin her şeyine karışmasın. Bir de öyle korkuyorum ki Selda abla, nasıl doğacak bu çocuk? Rumuz; Bebek

S.U. CEVAP; Öncelikle kayınvalidene gönül koyma. Senin ve evladının iyiliği için söylüyor. Ayrıca sen ve bebeğin risk taşımıyorsan neden normal yoldan yapmayasın ki? Korkularına gelince; bir okul çıkışı git öğrencilere bak. Her biri nasıl doğmuşsa seninki de öyle doğacaktır inan. Kolay doğum içinse, daha hareketli olman gerekiyor. Ben mesela 8 aylık hamileyken kayınvalidemin halılarını yıkardım. Üstelik çok genç bir anne adayı da değildim. Ama oğlumu yarım saatte dünyaya getirdim. Darısı başına.
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