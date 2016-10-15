  1. Hastalığımda yalnızım
Selda Uskan Selda Uskan
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi

Annem çıldırdı!

Erkekler için dünyanın sonu nedir bilir misin Selda abla? Sevdiği kadınla annesinin arasında kalmak! 2 aydır nişanlıyız, annem kıza etmediğini bırakmadı, adeta nefret ediyor. Nişanlımın da sinirli bir yapısı var. Evlendiğimizde aslında ayrı ev açacağım ama biliyorum annem her gün gelecek ve her şeye karışacak. Sevdiğim kadını kaybetmek istemiyorum. Şaşırdım kaldım. Ne yaparsam aradaki buzlar çözülür? Rumuz; Ahmet Y.

S.U. CEVAP; Burada, özellikle kadın okurlarımızın da dikkatini çekecek olan, anneni haksız görmen! Birbirilerini sevmeme nedenlerini ise belirtmemişsin. Bu yüzden ne söylesek havada kalır.

KLASİK NEDENLER
Sevdiği erkeği paylaşamamak halledilir bir durum. İki tarafa da zaman ayırırsan olay tatlıya bağlanır. Ama karşılıklı gelişen hakaretler ve suçlamalar varsa, annenin ve nişanlının ilişkisi geri dönülmez boyutlara varmış demektir. Çok yorulacaksın evlat ama imkansız değil.

AYAĞIM AKSIYOR
Selda abla kompleks yaptığım için kız arkadaşım olmadı. Hatta yıllarca engelli kız aradım, kusurumu görmesin diye. Ama şimdi bir kızı ölümüne seviyorum. Geçen sene bir ilişki yaşadı ve bitti. Bana ilgisi var ama acımak mı, yoksa beni gerçekten beğeniyor mu anlayamıyorum. Reddedilme korkumdan açılamıyorum. Arkadaşlığını da kaybetmek istemem. Rumuz; Aksak Timur

S.U. CEVAP; Teselli için söylemiyorum; eli ayağı tutan ama beyni ve yüreği aksayan nice delikanlılar tanıyorum ki aslında beş para etmezler. İnşallah sevdiğin kız da insanları bu açıdan değerlendiriyordur. Ama bir konuda haklısın; diğerleri için kolay olan 'dikkat çekme' senin için meşakkatli bir yol; daha fazla iç donanımına sahip olmak demek.

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