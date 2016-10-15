Annem çıldırdı!
S.U. CEVAP; Burada, özellikle kadın okurlarımızın da dikkatini çekecek olan, anneni haksız görmen! Birbirilerini sevmeme nedenlerini ise belirtmemişsin. Bu yüzden ne söylesek havada kalır.
KLASİK NEDENLER
Sevdiği erkeği paylaşamamak halledilir bir durum. İki tarafa da zaman ayırırsan olay tatlıya bağlanır. Ama karşılıklı gelişen hakaretler ve suçlamalar varsa, annenin ve nişanlının ilişkisi geri dönülmez boyutlara varmış demektir. Çok yorulacaksın evlat ama imkansız değil.
AYAĞIM AKSIYOR
Selda abla kompleks yaptığım için kız arkadaşım olmadı. Hatta yıllarca engelli kız aradım, kusurumu görmesin diye. Ama şimdi bir kızı ölümüne seviyorum. Geçen sene bir ilişki yaşadı ve bitti. Bana ilgisi var ama acımak mı, yoksa beni gerçekten beğeniyor mu anlayamıyorum. Reddedilme korkumdan açılamıyorum. Arkadaşlığını da kaybetmek istemem. Rumuz; Aksak Timur
S.U. CEVAP; Teselli için söylemiyorum; eli ayağı tutan ama beyni ve yüreği aksayan nice delikanlılar tanıyorum ki aslında beş para etmezler. İnşallah sevdiğin kız da insanları bu açıdan değerlendiriyordur. Ama bir konuda haklısın; diğerleri için kolay olan 'dikkat çekme' senin için meşakkatli bir yol; daha fazla iç donanımına sahip olmak demek.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Annem çıldırdı!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hastalığımda yalnızım 14 Ekim 2016, Cuma Selda hanım, 17 yıldır vicdansız ve acımasız bir eşle evliyim. Ben panik atak hastasıyım, ölüm duygusu yaşıyorum....
- Bir saniye evli kalmasın! 13 Ekim 2016, Perşembe Selda hanım televizyondan duydum Demet Şener de basketçi kocasından boşanıyormuş! Adam ihanet etmiş. Demet hanım...
- Kimsem yok desem... 12 Ekim 2016, Çarşamba Selda abla böyle dediğime bakmayın aslında kalabalık bir ailem var ama ne yazık ki kendimi çok yalnız hissediyorum....
- Kardeşimin katili serbest! 11 Ekim 2016, Salı Selda Hanım, 5 Ocak 2005'de Ankara Gazi Üniversitesi önündeki (Talim terbiyenin önü) caddede ikiz kardeşim Nurten...
- Yaramaz ve sevimsiz 10 Ekim 2016, Pazartesi Selda abla az önce çocuklarımı öğle uykusuna yatırdım size yazıyorum. Ama inanın yarım saat sonra uyanıp bütün...