Bir saniye evli kalmasın!
S.U. CEVAP; Evet kadınlar çoğunlukla kalbi duygularla hareket ediyor. Ancak aynı zamanda anneyse, tüm hissiyat evlat üzerinde yoğunlaşıyor. Bu yüzden evlilikte yaşanan sorunlara (buna ihanet de dahil) önce anne kimliğiyle yaklaşılmalı ve ona göre karar verilmeli.
BOŞAN DEMEK KOLAY
Yani "Kadınlık gururun nerede kaldı, boşa kocayı" demeyelim, tam tersi yuvasını kurtarması için moral verelim. Biten evliliklerin ve ortada kalan çocukların kimseye faydası yok çünkü.
ŞAŞTIM KALDIM
Selda abla dünkü yazınızı, kocamın burnuna dayadım, "Bak elde ne anneler var" diyerek. Bebeğini emzirirken uyuyan kadından söz ediyorum. Benim de iki aylık bebeğim var ve çok cingöz. Bir saniye uyumuyor. Eşim ise yan gelip yatıyor. Her şeyi ile ben ilgileniyorum. Rumuz; Beren
S.U. CEVAP; Ben de oğlum Ali'yi bir süre anneanne-babaanne ve koca yardımı almadan büyüttüm ve tek isteğim uyumaktı. Ali de cingözdü. O da yetmedi, minik fareler dadandı evimize. Çocuğumun burnunu yemesinler diye aylarca nöbet tuttum. Anlaşılan seni de uykusuz günler bekliyor. Kocayı da boşver, nasıl olsa ikisi ileride çok iyi arkadaş olacaklar.
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- Selda Uskan
- Bir saniye evli kalmasın!
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