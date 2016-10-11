Kardeşimin katili serbest!
S.U. CEVAP; Maalesef bu ülkede hayatlarımızın kanunlar önünde pek bir değeri yok. Bazen insan düşünmeden edemiyor. Hakimler kararlarını neye göre veriyor. Hiç mi vicdanları sızlamıyor?
YEĞENLERİNİZİ KUTLARIM
Bu arada kutlanması gereken davranış rahmetlinin çocuklarından gelmiş; Aldıkları tazminat ile iki genci okutmuşlar. Önlerinde saygı ve sevgiyle eğiliyorum.
KOCAM BENİ KORKUTUYOR
Selda abla kocamın beni öldürmesinden korkuyorum. İlaçlarla yaşayan biriyim, bazen 'duvardan insanlar geçtiğine' inanıyorum. Kocam beni sevmeden aldı. Bir oğlumuz oldu ama benden uzaklaştırdı çocuğu. Ben evlendikten sonra hasta oldum. Aslında liseyi bitirdim. Sakın ismimi rumuz filan yazma, kocamın haberi olmasın. Rumuz; Lale
S.U. CEVAP; Aslında bu anlattıklarını ihbar kabul edip savcılığa başvurmak gerekir ama ya adam melaike ve siz psikolojik olarak bunu kuruntu eden biriyseniz? Tabii oturduğumuz yerden anlayamayız. Bu arada beni abla kabul edip sorununu paylaştığın için sağ ol ama lütfen ve lütfen bir doktora görün.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Kardeşimin katili serbest!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yaramaz ve sevimsiz 10 Ekim 2016, Pazartesi Selda abla az önce çocuklarımı öğle uykusuna yatırdım size yazıyorum. Ama inanın yarım saat sonra uyanıp bütün...
- Sürekli şüphe halindeyim... 09 Ekim 2016, Pazar Selda abla çok kıskancım. Kocamın televizyondaki kızlara bakmasına bile tahammülüm yok. Eşim benden 10 yaş büyük...
- Eşimi seviyorum ama... 08 Ekim 2016, Cumartesi Selda hanım mesleğim stilistlik, iyi para alıyorum. Kocam tekstil firmasında depo şefi, geliri az. Sevgiliyken...
- Evlenmek zorunda mıyım? 06 Ekim 2016, Perşembe İki ay önce biriyle nişanlandım. Kendisini çok sevemedim ama 'rahat bir hayatım olur' diye kabul ettim. Akraba...
- İnsanlığa sesleniyorum! 05 Ekim 2016, Çarşamba Seven kalplere sesleniyorum; ne yapın edin aşık olduğunuz kadına sahip çıkın. "Nasıl olsa benim" diyerek kaykılıp...