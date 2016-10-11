  1. Yaramaz ve sevimsiz
Selda Uskan Selda Uskan
  • 11 Ekim 2016, Salı

Kardeşimin katili serbest!

Selda Hanım, 5 Ocak 2005'de Ankara Gazi Üniversitesi önündeki (Talim terbiyenin önü) caddede ikiz kardeşim Nurten Haznedar'ı trafik kazasında kaybettim. Tam orta refüjdeydik, kardeşim daha yola inmeden son sürat bir araba çarptı ve feci şekilde öldü. Çarpan genç anında serbest kaldı. Sonra 4 yıl verdiler ama tecil edildi. Aile bir miktar para ödedi ve yeğenlerim bununla iki üniversiteli genci okuttu. Anlatmaya çalıştığım sadece Rüzgar Çetin serbest bırakılmıyor. İmza; Gülten Tosun

S.U. CEVAP; Maalesef bu ülkede hayatlarımızın kanunlar önünde pek bir değeri yok. Bazen insan düşünmeden edemiyor. Hakimler kararlarını neye göre veriyor. Hiç mi vicdanları sızlamıyor?

YEĞENLERİNİZİ KUTLARIM
Bu arada kutlanması gereken davranış rahmetlinin çocuklarından gelmiş; Aldıkları tazminat ile iki genci okutmuşlar. Önlerinde saygı ve sevgiyle eğiliyorum.

KOCAM BENİ KORKUTUYOR
Selda abla kocamın beni öldürmesinden korkuyorum. İlaçlarla yaşayan biriyim, bazen 'duvardan insanlar geçtiğine' inanıyorum. Kocam beni sevmeden aldı. Bir oğlumuz oldu ama benden uzaklaştırdı çocuğu. Ben evlendikten sonra hasta oldum. Aslında liseyi bitirdim. Sakın ismimi rumuz filan yazma, kocamın haberi olmasın. Rumuz; Lale

S.U. CEVAP; Aslında bu anlattıklarını ihbar kabul edip savcılığa başvurmak gerekir ama ya adam melaike ve siz psikolojik olarak bunu kuruntu eden biriyseniz? Tabii oturduğumuz yerden anlayamayız. Bu arada beni abla kabul edip sorununu paylaştığın için sağ ol ama lütfen ve lütfen bir doktora görün.

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