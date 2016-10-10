Yaramaz ve sevimsiz
S.U. CEVAP; Sorması ayıp bu çocukların sebebi hayatı babaları nerelerde acaba? Büyük ihtimal gece-gündüz çalışıyordur. Ama söz konusu evlatsa (hele de erkek çocuksa) mutlaka onun da ilgilenmesi gerekiyor.
UZMANDAN YARDIM ALIN
Aynı şekilde oğlum da hiperaktifti ve doktor 'babasının vakit ayırması şart' demişti. Yalnız önemli bir nokta var, ikiniz, ortak karar vereceksiniz. Mesela siz bir şeye yasak koymuşsanız, babası "Hayır yap evladım" demeyecek. İleride daha büyük sorunlara davetiye çıkarmak istemiyorsa tabii.
İNSANLIK ÖLMÜŞ
Selda hanım sizin vasıtanızla bir 'taksi durağını' şikayet etmek istiyorum. Kendileri Şişli'de büyük bir AVM'nin önünde sözüm ona görev yapıyorlar. Geçen gün 69 yaşında annem hastalandı ama hiçbiri almadı. Turist beklediğini söyledi. Adlarını yazın ki hiç kimse bunların aracına binmesin. Rumuz; Ali Osman Ç.
S.U. CEVAP; Aynı haksızlıklar biz eli kalem tutanların da başına geliyor ama köşemizde yazıp - sizin tabirinizle- ele güne afişe edemiyoruz. Belki de yapmanız gereken, o şoför arkadaşları doğrudan taksi durağının sahibine şikayet etmek. O da çözüm olmazsa sektörün 'Oda'ları var.
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- Selda Uskan
- Yaramaz ve sevimsiz
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