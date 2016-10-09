  1. Eşimi seviyorum ama...
Selda Uskan Selda Uskan
  • 09 Ekim 2016, Pazar

Sürekli şüphe halindeyim...

Selda abla çok kıskancım. Kocamın televizyondaki kızlara bakmasına bile tahammülüm yok. Eşim benden 10 yaş büyük ama o bana değil ben ona kafayı takıyorum. Bir de sürekli aldatılma korkusuyla yaşıyorum. Cep telefonunda mesajlar yakalıyorum, hepsine hikaye uyduruyor. Kanıtlamak ve yüzüne vurmak istiyorum. Rumuz; Oya KR.

S.U. CEVAP: Doğru adrestesin hayatım, ihanet konusunda bu kadının kitap yazmışlığı bile var. Önce şunu sormalıyım; öğrendiğinde ne yapacaksın? Yuvanı yıkıp, çoluk çocuğu sefil edeceksen yeminle ağzımı açmam.

BİLMİYORMUŞ GİBİ DAVRAN
Ama 'kendimi bakıma alır, enerjimi yeniler ve yepyeni bir kadın olup kocama feleğini şaşırtırım, başkalarına bakacak hali kalmaz' diyorsan bildiğim tüm 'enseleme' yöntemlerini mailine yollarım. Bu arada inşallah ortada ihanet filan yoktur da ikimiz de saçmalıyoruzdur.

HEM KEL HEM FODUL
Selda abla annemi küçük yaşta kaybettim ve erkek kardeşimi ben büyüttüm. Bir kızı çok sevdi, gelin olarak yanımıza aldık. Kardeşim işinde mesaiye kalıyor ve çok yoruluyor. Çünkü gelin hanımın istekleri bitmiyor. Hem de prenses, ilgi alaka bekliyor. Giyimden kuşamdan vazgeçse olacak ama nasıl? Rumuz; Gurbet

S.U. CEVAP: Anlattığın kadın modelini Amerikan polis filmlerinde sıkça görürüz. Hem villalarda otururlar, hem de kocalarının başının etini yerler, "Hani bu son operasyondu, bırakıyordun işi" diyerek. Kimse de demez ki, "Kızım kaldır şeyini sen de çalış, çocuk biraz rahat etsin!" Senin gelin de o hesap. Yapılacak şey, bu nazenin tazeye, tez elden iş bulunacak ve kardeşin ağır yükten kurtarılacak.
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