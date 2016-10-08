Eşimi seviyorum ama...
S.U. CEVAP; Kendinizi eleştirmekle işe başlayın; maddi gücünüz, sizde gerçekten baskıcı bir tavır yaratmış olabilir mi? O takdirde değişmek zorunda olan sizsiniz.
TÜRK ERKEĞİ kABULLENMEZ
Diğer yanda erkeklerimizin, "Sen karından her bakımdan üstünsün, kendini ezdirme" diyerek yetiştirildiği malum. Bence, yalandan da olsa biraz alttan alın ve kazançlarınızı ortak hesapta toplayıp ve bu sevimsiz konuyu sonsuza kadar kapatın.
ÜNLÜLERİ BİZE DAVET EDİYORUM!
Selda hanım şöhretli insanlara çok kızıyorum. İncir çekirdeğini doldurmayan sebeplerle boşanıyorlar. Şimdi de Tuğba Büyüküstün ayrılmış kocasından. Kocamla 22 senelik evliyiz, iki kızımızı da evlendirdik. Hayatımız fakirlikle geçti. Demek ki insanlar rahata kavuşunca kafayı ota zota takıyor. Hepsini bizim eve davet ediyorum. Gelip görsünler gerçek hayat nasılmış? Rumuz; M. N.
S.U. CEVAP; Uzmanlar 'boşanma nedenlerini' genelde yoksulluk-zenginlik üzerinden değil, 'kişilerin karakter uyumu' bakımından ele alıyor. Hele de söz konusu, göz hapsinde yaşayan ünlülerimiz ise durum daha karmaşık hale geliyor. En azından biz sade vatandaşın akılının alamayacağı bir içerik ve çeşitlilik kazanıyor. Keşke hiç kimse boşanmasa ama bu böyle.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Eşimi seviyorum ama...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Evlenmek zorunda mıyım? 06 Ekim 2016, Perşembe İki ay önce biriyle nişanlandım. Kendisini çok sevemedim ama 'rahat bir hayatım olur' diye kabul ettim. Akraba...
- İnsanlığa sesleniyorum! 05 Ekim 2016, Çarşamba Seven kalplere sesleniyorum; ne yapın edin aşık olduğunuz kadına sahip çıkın. "Nasıl olsa benim" diyerek kaykılıp...
- 15 yaşında, çete sahibi 03 Ekim 2016, Pazartesi Selda hanım sizinle paylaşmak istediğim bir konu var. Rahmetli kardeşimin küçük oğlu 15 yaşında ve mahallede kendine...
- Göz göre göre çaldı! 02 Ekim 2016, Pazar Selda hanım başıma bir olay geldi. Bir yıldır tanıştığım bir komşum var. Çocuklarımız arkadaş. Benim devamlı alışveriş...
- Ders çalıştırmaya gitmiştim 01 Ekim 2016, Cumartesi Selda hanım üniversite ikinci sınıftayım. Kendimden 3 yaş küçük bir gençten hoşlanıyorum. Olay şöyle gelişti: Annemlerin...