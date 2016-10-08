  1. Evlenmek zorunda mıyım?
Selda Uskan Selda Uskan
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi

Eşimi seviyorum ama...

Selda hanım mesleğim stilistlik, iyi para alıyorum. Kocam tekstil firmasında depo şefi, geliri az. Sevgiliyken dert etmiyorduk ama evlilikte görüşler değişiyor. Eşim kompleks yaptı. En alakasız konularda bile "Tabii sen eve daha fazla para getiriyorsun, üste çıkmak hakkın" diye kinayelerde bulunuyor. Boşanma noktasına geldik. Rumuz; Seotek

S.U. CEVAP; Kendinizi eleştirmekle işe başlayın; maddi gücünüz, sizde gerçekten baskıcı bir tavır yaratmış olabilir mi? O takdirde değişmek zorunda olan sizsiniz.

TÜRK ERKEĞİ kABULLENMEZ
Diğer yanda erkeklerimizin, "Sen karından her bakımdan üstünsün, kendini ezdirme" diyerek yetiştirildiği malum. Bence, yalandan da olsa biraz alttan alın ve kazançlarınızı ortak hesapta toplayıp ve bu sevimsiz konuyu sonsuza kadar kapatın.

ÜNLÜLERİ BİZE DAVET EDİYORUM!
Selda hanım şöhretli insanlara çok kızıyorum. İncir çekirdeğini doldurmayan sebeplerle boşanıyorlar. Şimdi de Tuğba Büyüküstün ayrılmış kocasından. Kocamla 22 senelik evliyiz, iki kızımızı da evlendirdik. Hayatımız fakirlikle geçti. Demek ki insanlar rahata kavuşunca kafayı ota zota takıyor. Hepsini bizim eve davet ediyorum. Gelip görsünler gerçek hayat nasılmış? Rumuz; M. N.

S.U. CEVAP; Uzmanlar 'boşanma nedenlerini' genelde yoksulluk-zenginlik üzerinden değil, 'kişilerin karakter uyumu' bakımından ele alıyor. Hele de söz konusu, göz hapsinde yaşayan ünlülerimiz ise durum daha karmaşık hale geliyor. En azından biz sade vatandaşın akılının alamayacağı bir içerik ve çeşitlilik kazanıyor. Keşke hiç kimse boşanmasa ama bu böyle.
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