Evlenmek zorunda mıyım?
S.U. CEVAP; Aile yapınız, bulunduğunuz çevre ve daha da önemlisi ileride evleneceğiniz diğer erkek, sizin sorun diye gördüğünüz bu durumu kabullenir mi bilemem tabii. Ama böyle davranan bir nişanlıyı ben olsam anında kapının önüne koyardım.
SEVEN ERKEK NE YAPAR
Öncelikle sevdiğine saygılı davranır. Mecbur bırakmak yerine kendine çeki düzen verir, arzu edilen adam olmak için çaba gösterir. Seninki en kolay ve en aşağılık yolu seçmiş. Ömür boyu bekar kal ama bu terbiyesizle de evlenme.
BEĞENSİN İSTİYORUM!
Selda ablacım biriyle tanıştım, çok iyi giyiniyor. Daha önce çıktığı kızlar da hem güzel hem şık. Ben de öyle olmak istiyorum. Yarın ilk ciddi randevumuz var, ne giyeceğimi bilmiyorum. Yeni bir şeyler alamam, maddi durumum felaket. Bu çocuğu kaçırmak istemiyorum. Ama nasıl? Rumuz; Badecik
S.U. CEVAP; Böyle durumlarda arkadaş gardırobundan yardım alınır. Ama senin giydiğini daha sonra arkadaşın giyip sevgilinin önünde salınmayacak. Tarzına gelince, nereye gideceksiniz bilmiyorum ama lütfen abartılı olmasın. Yani kostüm, senin güzelliğinin önüne geçmesin. Dahası oğlanın karşısında heyecandan poz yapma; tam tersi kibar, sevimli ve içten davran. O hayatına dair bir şeyler anlatırken, sen "Mavi lens bana yakışır mı" filan deme mesela.
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- Selda Uskan
- Evlenmek zorunda mıyım?
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