  1. 15 yaşında, çete sahibi
Selda Uskan Selda Uskan
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba

İnsanlığa sesleniyorum!

Seven kalplere sesleniyorum; ne yapın edin aşık olduğunuz kadına sahip çıkın. "Nasıl olsa benim" diyerek kaykılıp oturmayın. 7/24 arayın sorun, ilgi gösterin. Onun nadide bir çiçek olduğunu unutmayın. Siz sulamazsanız, bakmazsanız başkaları yapar. Selda abla tüm ruhumla bir kızı sevdim ama o başkasıyla evleniyor. Söylediğim gibi suç benim. Kafayı yemeden akıl ver, çünkü bende zerresi kalmadı. Rumuz; Son pişmanlık

S.U. CEVAP; Teselli için söylemiyorum, emin ol yaşadığın acı tecrübe, sonraki ilişkinde sana mutluluk olarak dönecek. Bunun için yapman gereken, araştırmacı aşık olup yeni adaylar aramaya koyulmak.

BİRİ SENİ BEKLİYOR
Neden olmasın, karşına şahane bir kız çıkar ve büyük aşk yaşarsınız! Sonrasında gelsin mutlu bir yuva ve boy boy bebeler. Dediğim gibi, şimdi kalk duşunu al, lacilerini çek ve dudağında bir ıslık, at kendini sokaklara...

HIH, İÇ GÜZELLİKMİŞ!
Selda abla az önce televizyonda 'Dış güzellik mi, iç güzellik mi önemli' diye soruyorlar, halkımız ağız birliğiyle "Elbette iç güzellik" diyor. Komik. Bugünün şartlarında, kadının 'para' kazanması, rahat yaşaması için güzel olması yeterli. Metroda bile çirkin kız ayakta, güzel olana yer veriliyor. Dizi oyuncusu, manken vs faslını geçiyorum. Hepsi zengin koca bulmuyorlar mı? Rumuz; Tırıvırı

S.U. CEVAP; Güzelliği doğru şekilde kullanmazsan, başın beladan kurtulmuyor, örneklerini çok gördük. Kaldı ki "Ben güzelim bu bana yeter" diyerek ot gibi gelip ot gibi gitmek de var. Bence fiziki üstünlüğü sadece 'artı' olarak bırakıp, bunun üstüne bilgi, kültür, yaratıcılık gibi hasletleri eklemeliyiz ki şu alemde daha akılda kalıcı olalım...

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